Otopilot Modunda Sürücülerin Yolla Olan Göz Teması Azalıyor

Accident Analysis & Prevention dergisinde yer alan bir MIT araştırmasına göre, sürücüler oto pilot aktifken manuel sürüşe göre yolu daha az takip ediyor ve sürüşle ilgisi olmayan yerlere odaklanıyor.

Son yıllarda teknolojinin hayatımıza adapte ettiği yeniliklerden biri de araç ve sürüş yenilikleri oldu. Gelişmiş sürücü yardım sistemleri, hız sabitleyiciler, otomatik acil fren ve şerit kontrolü sistemi, kör nokta uyarı sistemleri, otomatik park etme gibi yeniliklerin yanı sıra tüm bunların birleşmesiyle birlikte otopilot sistemi de artık tercih edilebilir bir yenilik ve konfor olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle Tesla ile özdeşleşen ve bazen kaza, bazen şaşırtıcı yenilik haberleriyle karşımıza çıkan otopilot, bir konfor olmasıyla birlikte tehlikeli sürüş deneyimlerini de barındırıyor. Tesla ile ilgili karşılaşılan kaza haberleri her ne kadar tedirgin etse de, otopilot özelliğiyle Tesla her zaman ilgi çekiyor. Accident Analysis & Prevention dergisinde yer alan bir araştırmada, Tesla kullanıcılarının otopilot aktif olduğunda yol ile olan bağlantısına dikkat çekildi.

“Sürüşle ilgisi olmayan yerlere odaklanıyorlar”

Araştırmada, 290 farklı durumda sürücülerin otopilot aktifken ve manuel kullanırken ki tutumuna ve gözlerinin odak noktasına, yol ile bağlantısına bakıldı. Araştırma sonucunda, sürücülerin manuel kullanışa kıyasla, otopilot aktifken yol ile olan göz temaslarının azaldığı ve yol ile ilgili olmayan yerlere odaklandığı belirlendi. Bu durumun farkında olan otomobil üreticileri, sürücülerin dikkatini dağıtmamak için iyileştirmeler üzerinde çalışıyorlar.

Söz konusu yenilikler her ne kadar birer kolaylık olsa da, bunu suistimal eden sürücüler de mevcut. Eller serbest şeklinde kullanılan araçlar için, sürücünün ellerini ve direksiyon tutuşunu taklit eden cihazlar satılıyor. Bunun yanı sıra, araç otopilot modundayken arka koltuğa geçen şoförler de bu suistimali gözler önüne seriyor.