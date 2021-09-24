Tesla Model S Plaid'in Fütüristik Direksiyonu Sınıfta Kaldı

Tesla'nın geçtiğimiz aylarda oldukça iddialı sloganlarla tanıttığı yeni aracı Model S Plaid'in fütüristik direksiyon tasarımına gelen ilk yorumlar pek de iç açıcı değil. Aracı kullanan bazı sürücülerden gelen yorumlara göre yeni direksiyon tasarımının eksileri artılarından daha fazla.

Tesla, geçtiğimiz Haziran ayında yeni otomobili Model S Plaid'i tanıtmıştı. Elon Musk'ın söylemiyle 'en iyi otomobil' olarak tanıtılan Model S Plaid, ekranından ses sistemine, güçlü motorundan tasarımına her detayıyla uzun uzun konuşulmuştu. Genel olarak heyecan verici ve pozitif yorumlar alan Model S Plaid'e yönelik ilk ciddi eleştiriler ise aracın fütüristik direksiyonu sebebiyle gelmeye başladı.

Model S Plaid ile Tesla, şimdiye kadar alışık olmadığımız dikdörtgenimsi bir direksiyon ile karşımıza çıktı. Bu enteresan direksiyon hem boyut hem de şekil olarak oldukça farklı. Ayrıca direksiyonda şekli dışında önemli bir diğer farklılık da sinyal kolunun bulunmayışı. Bunun yerine direksiyon üzerine konumlandırılmış dokunmatik butonlar var.

Her yönden sınıfta kaldı:

Tesla Model S Plaid'i deneyimleyen ilk sürücülerden gelen olumlu tek yorum direksiyonun şekli görüşü engellemediği için yolu ve gösterge panelini daha rahat kontrol etme şansı sunması. Ancak ne yazık ki bunun dışında yeni direksiyona dair olumlu denebilecek hiçbir yorum yok.

Kötü yorumlara geçtiğimizde karşılaştığımız ilk eleştiri ise sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen bir durum. Aracı yeni direksiyonla deneyimleyen sürücülere göre direksiyon özellikle manevralarda kontrolden çıkabiliyor, Özellikle yüksek hızlarda ani bir kontrol kaybı durumunda 'yakalayacak bir şey olmadığı için' kontrolü geri kazanmanın önüne geçebileceği söyleniyor.

Bir kadın sürücünden gelen yorum ise direksiyonun görece ufak eller için tutması zor olması. Ayrıca bir başka sürücü de 3 saatlik bir sürüşün ardından ellerinde ağrı olduğunu söylüyor. Yani direksiyonda ergonomik olarak ciddi problemler var gibi görünüyor.

Bir diğer önemli konu ise sinyal kolunun artık olmayışı. Pratik bir çözüm olması adına direksiyon üzerine konumlandırılan dokunmatik sinyal butonları, sürücülerde kafa karışıklığına ve dikkat dağınıklığına yol açıyor.

Sürücüler, butonları yoldan gözleri ayırmadan bulmanın mümkün olmadığını ve direksiyonun hareket yönüne göre hangi butonun hangi yöne işaret edeceğini tespit etmenin de zor olduğunu söylüyor.