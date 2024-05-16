Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) çocukların sosyal medyayı nasıl güvenli kullanabileceğini gösteren "Çocukların Sosyal Medyayı Güvenli Kullanımı" isimli bir rehber paylaştı.

Artık günümüzde neredeyse herkes sosyal medya kullanıyor. Durum böyle olunca bu tarz platformların özellikle de çocuklar için ciddi riskler oluşturduğunu görüyoruz. Kötü niyetli kişiler, sosyal medya üzerinden çocukları hedef alabiliyorlar. Ya da siber zorbalık gibi durumların problemlere yol açtığını görebiliyoruz. Zaten birçok araştırma da 18 yaş altının mental sağlığının sosyal medya nedeniyle olumsuz etkilendiğini ortaya koyuyor.

Bu konuya dikkat çekmek isteyen Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), “Çocukların Sosyal Medyayı Güvenli Kullanımı” isimli bir rehber paylaştı. Rehberde çocukların bu tarz platformları nasıl güvenli bir şekilde kullanabileceği detaylandırılırken önemli tavsiyelere yer verildi. Gelin MİT’in paylaştığı bu rehbere göz atalım.

Çocukların sosyal medyayı güvenli kullanması için yapması gerekenler

Hesabınızı gizli tutun

Hesabınızı gizli moda alın ve paylaşımlarınızı yalnızca tanıdığınız kişilerin görebildiğinden emin olun.

alın ve paylaşımlarınızı yalnızca tanıdığınız kişilerin görebildiğinden emin olun. Hesap ayarları bölümünden gizlilik ile ilgili ayarları yapın ve gereksiz uygulama izinlerini kaldırın.

Tanımadığınız kişilerle iletişime geçmeyin

Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık ve takip isteklerini kabul etmeyin .

. Tanımadığınız kişilerden gelen özellikle rahatsız edici mesajları ailenizle veya güvendiğiniz bir yetişkinle paylaşın.

ailenizle veya güvendiğiniz bir yetişkinle paylaşın. Sizinle iletişim kurmaya çalışan kişilerin aslında söyledikleri kişi olmayabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Size yapmak istemediğiniz şeyleri yapmanızı söyleyen kişiler ile karşılaşırsanız mutlaka ailenizle paylaşın.

Paylaşım yaparken dikkatli olun

İnternette her şeyin kayıtlı kaldığını unutmayın. Hem kendinizle hem de başkalarıyla ilgili herhangi bir fotoğraf ya da içerik paylaşmadan önce iyice düşünün.

Başkalarının fotoğraflarını izin almadan paylaşmayın .

. Doğum tarihiniz, yaşadığınız yer, okulunuzun adı, aile üyelerinin isimleri gibi kişisel bilgileri sosyal medya hesabınızda paylaşmayın.

Sosyal medyayı güvenli kullanın

Sosyal medya hesaplarınızı güçlü bir parola ile koruyun, bu parolayı unutmanız durumunda size vermeleri için aileniz dışında kimse ile paylaşmayın.

ile koruyun, bu parolayı unutmanız durumunda size vermeleri için aileniz dışında kimse ile paylaşmayın. Her bir sosyal medya hesabınız için ayrı parola kullanın.

Yaşınıza uygun olmayan uygulamaları indirmeyin . Ailenizden uygulamanın güvenli olup olmadığını kontrol etmelerini isteyin.

. Ailenizden uygulamanın güvenli olup olmadığını kontrol etmelerini isteyin. Linklere tıklarken seçici davranın, tanımadığınız kişilerden gelen linklere tıklamayın .

. Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı sınırlandırın. Sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek, gündelik hayatınıza ve sosyal ilişkilerinize zarar verebileceğinden arkadaşlarınızla zaman geçirmek, sanatla uğraşmak ve kitap okumak gibi aktivitelere daha çok vakit ayırın.

Siber zorbalığa izin vermeyin