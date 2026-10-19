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Mitsubishi Logosunun Pek Fark Etmediğimiz Detayı

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Yıllardır arabadan ev aletlerine çoğu yerde gördüğümüz Mitsubishi logosunun anlamı ne?

Mitsubishi Logosunun Pek Fark Etmediğimiz Detayı
Deniz Şen Deniz Şen /

Mitsubishi denildiğinde akla gelen ilk şeylerden biri, kırmızı renkteki üç elmaslı logo. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan bu simge, aslında markanın geçmişiyle doğrudan bağlantılı.

Logonun hikâyesi, otomobil üretiminin çok öncesine, 19. yüzyıl Japonya'sına kadar uzanıyor.

İçerikten Görseller

Mitsubishi Logosunun Pek Fark Etmediğimiz Detayı
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Mitsubishi'nin hikâyesi, 1870'lere dayanıyor.

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Mitsubishi'nin hikâyesi, Yataro Iwasaki'nin 1870'lerde deniz taşımacılığı alanında faaliyet göstermeye başlamasıyla şekillendi. Şirketin ilk döneminde gemilerle yük ve yolcu taşımacılığı yapılıyordu. Bu süreçte gemilerde kullanılan bayraklarda üç elması andıran bir simge yer aldı ve bugünkü Mitsubishi logosunun temelleri atıldı.

Amblemin ortaya çıkışı, Iwasaki'nin aile armasıyla Tosa bölgesini yöneten Yamauchi ailesinin armasının birleşmesine dayanıyor. Iwasaki ailesinin üst üste yerleştirilmiş üç eşkenar dörtgeni andıran simgesi ile Yamauchi ailesinin üç meşe yaprağından oluşan arması, bugünkü üç elmaslı tasarıma ilham verdi. Şirket zamanla büyüyüp farklı alanlara yayılsa da bu simge marka kimliğinin merkezinde kalmaya devam etti.

Logonun anlamı, markanın adıyla doğrudan bağlantılı.

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Japoncada mitsu kelimesi 'üç' anlamına gelirken hishi, elmas veya eşkenar dörtgen şeklini ifade ediyor. Sözcükler birleştiğinde telaffuz değişikliğiyle Mitsubishi adı ortaya çıkıyor. Böylece markanın ismi ile üç elmaslı amblemi aynı hikâyenin iki parçası hâline geliyor.

Şirketin kullandığı bu simge, 1914'te resmî ticari marka olarak tescil edildi. Elmasların açıları da zaman içinde güncellenerek bugünkü tasarıma yaklaştı. Başlangıçta deniz taşımacılığıyla ilişkilendirilen logo, Mitsubishi'nin faaliyet alanlarının genişlemesiyle birlikte şirketin farklı iş kollarında da kullanılmaya başladı.

Logo, 1917'de artık otomobillerde de görünmeye başlıyor.

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Mitsubishi'nin otomobil dünyasındaki yolculuğu, şirketin denizcilik ve sanayi alanlarındaki geçmişinin devamı niteliğindeydi. Markanın ilk binek otomobili Model A, 1917 yılında üretildi ve üç elmaslı amblem otomotiv alanında da kendine yer buldu. Böylece daha önce şirketin ticari faaliyetleriyle tanınan logo, otomobillerin üzerinde de görünür hâle geldi

1970 yılında Mitsubishi'nin otomotiv bölümü bağımsız bir şirkete dönüşerek Mitsubishi Motors Corporation'ı oluşturdu. Üç elmaslı logo, markanın uluslararası pazarlarda tanınmasına eşlik etti ve temel tasarımını koruyarak günümüze ulaştı

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