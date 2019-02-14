Xiaomi Mi 9’un Tasarımı İlk Kez Görüntülendi

Xiaomi’nin yeni telefonu Xiaomi Mi 9’un çektiği fotoğraflardan sonra çekilen fotoğrafları da ilk elden paylaşıldı.

Xiaomi, yakın zamanda piyasaya süreceği Mi 9’dan herkesin haberdar olması için elinden geleni yapıyor. Yakın zamanda duyurulan pek çok telefonun arasından sıyrılmaya çalışacak olan Mi 9’un görselleri de paylaşıldı.

Xiaomi’nin Başkan Yardımcısı Wang Xing, telefonun “Nano-düzeyde lazer işlemeli holografik teknoloji + çift katmanlı nano kaplama sayesinde bu güzel ve eşsiz renge” kavuştuğunu söylediği arka paneline ait görseller paylaştı.

Xiaomi Mi 9, özellikler açısından gayet göz alıcı bir telefon olacak. Söylentilere göre telefonda Snapdragon 855 çipseti, 6 GB veya 8 GB RAM, 128GB veya 256 GB hafıza, 6.4 inç ekran, ekrana gömülü parmak izi okuyucu ile gelecek. Bataryası ise 3500 mAh olacak.

Arkada üç kameralı bir sistemi bulunacak olan telefonun ana kamerası 48 MP olacak. Diğer iki kameradan birisi 12 MP olacak, diğeri ise ToF sensörü olarak çalışacak. Ön kamera ile 24 MP kalitesinde fotoğraflar çekilebilecek.

Özel renk seçeneklerini de eklediğimizde Xiaomi’nin Samsung Galaxy S10 ile kafa kafaya mücadele edebilecek bir telefon ürettiğini görüyoruz. Bu durumda elbette ki Xiaomi Mi 9’un yaklaşık %20-%30 daha ucuz bir telefon olması da etkili olacak.

Xiaomi telefonun resmi tanıtımını ise 24 Şubat’taki etkinliğinde yapacak.