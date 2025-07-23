Devam etmekte olan IDEF Savunma Sanayii Fuarı'nda dron tehditlerine karşı geliştirilen yeni savunma sistemi TOLGA tanıtıldı.

Türkiye’nin köklü savunma sanayi firması MKE, dron tehditlerine karşı geliştirdiği yeni savunma sistemi TOLGA'yı tanıttı. IDEF Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıkarılan bu yeni sistem, gelecekte pek çok farklı alanlarda kullanılabilecek.

TOLGA Dron Savunma Sistemi; içinde radarlar, özel mühimmatlar, kuleli silahlar ve kendi komuta-kontrol altyapısıyla tam donanımlı bir güvenlik paketi sunuyor. Sistem, dronlara karşı hem elektronik karıştırma (yani sinyallerle etkisiz hâle getirme), hem de doğrudan vurma yeteneğine sahip.

TOLGA sisteminin öne çıkan özellikleri

Radarlar sayesinde dronlar tespit ediliyor ve bu bilgi anında sinyal bozucu sistemlere aktarılıyor. Böylece tehdit daha ilk aşamada bertaraf ediliyor.

Eğer bu işe yaramazsa, ikinci aşamada 360 derece koruma sağlayan kuleli silahlar devreye giriyor.

Tehdidin mesafesine göre farklı çapta kuleler kullanılıyor. 3 km’ye kadar 35 mm kule, 1 km’ye kadar 20 mm kule, 500 metreye kadar 40 mm kule, 300 metreye kadar ise 12.7 mm kule etkili oluyor.

Modüler bir yapıya sahip olan TOLGA, hem sabit üs bölgelerinde hem de kritik tesislerin korunmasında kullanılabilecek esnek ve güçlü bir sistem olacak. Yani özetle, tamamen yerli üretim olan ve gökyüzünden gelen tehditlere karşı modern, hızlı ve katmanlı bir savunma kalkanı gelecekte gerekli noktalarda kullanılmaya başlanacak.