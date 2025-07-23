IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı, bu yıl dikkat çekici bir tanıtıma ev sahipliği yaptı. Fuarda, Türkiye'nin denizcilik alanındaki yeni yerli savunma hamlesi kamuoyuna sunuldu. Uzun süredir hazırlıkları süren milli hücumbot projesi, ilk kez detaylarıyla birlikte paylaşıldı.

STM tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli hücumbotu, IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı kapsamında tanıtıldı. Tanıtımda geminin teknik özelliklerinin yer aldığı video gösterimi yapılırken, fuar alanında model bir maket de sergilendi.

STM’nin tasarladığı milli hücumbot, suüstü harbi görevlerinde kullanılmak üzere geliştiriliyor. Gemi; yüksek sürat, manevra kabiliyeti ve yerli silah sistemleriyle donatılacak. Gerektiğinde fırkateyn ve helikopterlerle koordineli taarruzlar gerçekleştirebilecek şekilde planlanan gemi, hava savunma sistemlerine de sahip olacak.

Türk Deniz Kuvvetleri için yeni dönem

Gövde tasarımından ekipman donanımına kadar birçok aşamada yerli kaynaklardan faydalanılması hedeflenen projede üretim süreci resmen başladı. 8 Temmuz 2025 tarihinde ilk sac kesimi yapılan gemi, Türk Deniz Kuvvetleri için yeni bir dönem başlatacak. Daha önce ağırlıklı olarak yabancı menşeli hücumbotlar kullanan Türkiye, bu projeyle üretimde dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Milli hücumbotun, ilerleyen dönemde donanmanın envanterine girmesiyle birlikte yerli korvet ve fırkateynlerin ardından Türkiye'nin suüstü savaş gemisi alanındaki üretim yetkinliği bir adım daha ilerlemiş olacak.

STM Hücumbotunun silahları

76mm Baş Top

Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (G/M) İstemi

Yakın Hava Savunma Sistemi (PDMS)

2x 12,7mm Uzaktan Kumandalı Stabilize Makineli Silah Sistemi

3B Arama Radarı

Ana Tahrik ve Elektrik Sistemi:

4x Dizel Makine

4x Yönlendirilebilir Su Jeti

3x Dizel Jeneratör

2x Chaff/Dekoy Sistemi

Savaş Yönetim Sistemi



STM Hücumbotunun özellikleri