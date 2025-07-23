STM tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli hücumbotu, IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı kapsamında tanıtıldı. Tanıtımda geminin teknik özelliklerinin yer aldığı video gösterimi yapılırken, fuar alanında model bir maket de sergilendi.
STM’nin tasarladığı milli hücumbot, suüstü harbi görevlerinde kullanılmak üzere geliştiriliyor. Gemi; yüksek sürat, manevra kabiliyeti ve yerli silah sistemleriyle donatılacak. Gerektiğinde fırkateyn ve helikopterlerle koordineli taarruzlar gerçekleştirebilecek şekilde planlanan gemi, hava savunma sistemlerine de sahip olacak.
Türk Deniz Kuvvetleri için yeni dönem
Gövde tasarımından ekipman donanımına kadar birçok aşamada yerli kaynaklardan faydalanılması hedeflenen projede üretim süreci resmen başladı. 8 Temmuz 2025 tarihinde ilk sac kesimi yapılan gemi, Türk Deniz Kuvvetleri için yeni bir dönem başlatacak. Daha önce ağırlıklı olarak yabancı menşeli hücumbotlar kullanan Türkiye, bu projeyle üretimde dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.
Milli hücumbotun, ilerleyen dönemde donanmanın envanterine girmesiyle birlikte yerli korvet ve fırkateynlerin ardından Türkiye'nin suüstü savaş gemisi alanındaki üretim yetkinliği bir adım daha ilerlemiş olacak.
STM Hücumbotunun silahları
- 76mm Baş Top
- Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (G/M) İstemi
- Yakın Hava Savunma Sistemi (PDMS)
- 2x 12,7mm Uzaktan Kumandalı Stabilize Makineli Silah Sistemi
- 3B Arama Radarı
- Ana Tahrik ve Elektrik Sistemi:
- 4x Dizel Makine
- 4x Yönlendirilebilir Su Jeti
- 3x Dizel Jeneratör
- 2x Chaff/Dekoy Sistemi
- Savaş Yönetim Sistemi
STM Hücumbotunun özellikleri
- Tam boyu: 68 metre
- Azami eni: 9,3 metre
- Deplasman: 700 ton
- Azami hızı: 39+ knot
- İntikal hızı: 20 knot
- Seyir siası: Asgari 800 deniz mili
- 36 personel için yaşam alanına sahip