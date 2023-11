Son dönemde oldukça popüler olan oylama platformlarında oyuncuların en çok oy verdiği karakterleri listeledik.

Daha çok yayıncılar aracılığıyla karşımıza çıkan uwufufu.com sitesi, konu fark etmeksizin tüm konularla ilgili birden fazla quiz (test), kıyaslama gibi birçok imkân sunuyor. Bu sitede, dilediğimiz şekilde ‘’En İyi Oyunlar, En İyi Filmler, En İyi Futbolcular’’ gibi başlıkları tartışmamız mümkün.

Bu site üzerinde oyuncular tarafından seçilen ''Tüm Zamanların En İyi Video Oyun Karakterleri'' testinde bulunan, en çok sevilen 15 oyun karakterini sizlere sunduk. Elbette daha birçok unutulan karakter mevcut, fakat koyulan karakterler üzerinden en beğenilenleri bu şekilde.

15. The Witcher serisinde ana karakterimizi yönetirken baba-kız ilişkisini öğrenmemizi sağlayan Ciri

The Witcher serisinde Geralt'ın bir nevi kızı olarak gördüğü Ciri, listede bize on beşinci sırada eşlik ediyor. Meraklı, zeki ve kurnaz kişiliğiyle, Geralt ile olan baba-kız ilişkisi biz oyunculara sanki gerçek kızımızmış gibi hissettiriyor ve bu da oyuncuların karaktere bağlanmasında büyük rol oynuyor.

14. Türklerin, kendileriyle en çok bağdaştırdığı karakterlerden biri olan Niko Bellic

Niko Bellic karakteri, aslında tüm GTA oyunlarında en çok sevilen baş karakter olarak kabul edilebilir. Bunun tabii ki birçok sebebi var. Sırbistan asıllı olduğuna inanılan Niko, kuzeninin isteği üzerine Amerika'ya, Liberty City'e gelir. Ancak beklentileriyle çelişen bir durumla karşılaşır, kuzeni borç batağında ve mütevazı bir apartman dairesinde yaşıyordur.

Kuzeninin borçları ve bulaştığı birçok belayla uğraşırken, Niko'nun geçmişini tanıma fırsatı bulmuştuk. Oyuncuların Niko Bellic'i sevmesinin birçok nedeni var: ahlaki belirsizliği, karakter gelişimi, geçmişinden kurtulma isteği ve bu durumun işleniş şekli. Tüm bu ögeler, Niko Bellic karakterini bizlerin gözünde efsaneleştirmeye yetiyor.

13. Gothic 2'de bir ismi olmayan ana karakterimiz Bezi.

Oldukça eski bir oyun olan Gothic 2'deki Bezi, suikast konusunda uzmanlaşmış bir örgütün üyesidir. Ana karakterimiz olan Bezi aslında kelime anlamı olarak isimsiz kahraman demek.

12. ''İyi bir baba nasıl olunur?'' sorusunun cevabı Lee Everett olsa gerek.

The Walking Dead serisinde, listede bulunan Clementine için baba figürü olan ve aynı zamanda The Last of Us'taki Joel ile de oldukça benzer olan baş karakterimiz Lee Everett'le çok sayıda anı biriktirdik.

Oynamayanlar için burada spoiler vermek doğru olmayacağından en kısa sürede seriye göz atmalarını öneriyoruz.

11. Günümüzde kitapları, filmleri, oyunları yapılan, oyun dünyasının en önemli figürlerinden biri haline gelen Lara

Çoğu oyun severin illaki bildiği Tomb Raider oyunundaki Lara Croft, macera ve keşif tutkusuyla tanınan bir arkeoloğun macerasını bizlere anlatıyor.

Hırçın ve meraklı kişiliğiyle hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda zorlu düşmanlarla sürekli olarak bir savaş hâlinde olan Lara, listede on birinci sırada.

10. Karakter gelişimini iliklerimize kadar hissettiren Ellie

Ellie karakteri, The Last of Us'ın ilk oyununda 14 yaşında karşımıza çıktı. İlk oyundaki ortam nedeniyle Ellie, yaşına göre oldukça olgun davranıyordu. Tabii ki bazı ergen hareketleri Joel’i rahatsız ediyordu, ancak biz oyunculara oldukça sevimli gelebiliyordu.

The Last of Us'ın ikinci kısmında ise, 5 yıl sonra Ellie artık 19 yaşında ve daha olgun bir hâle gelmiş bir karakter olarak karşımıza çıktı. Özellikle oyun ilerledikçe, Ellie'nin yaşadığı değişim oldukça dramatik bir hal almıştı.

9. Bolca duygusal bağ kurduğumuz Clementine

Listede ilk kadın karakter olarak karşımıza çıkan Clementine, zombi kıyameti sonrasında hayatta kalmaya çalışan genç bir kızdır. The Walking Dead serisinde, Clementine'in zorlu hayatta kalma mücadelesi ve verdiği kararlar sayesinde oyuncuların duygusal bağ kurdukları önemli bir figür hâline gelmiştir.

8. Call of Duty serisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Captain Price

Sert mizacı, stratejik zekâsı ve cesaretiyle, aslında oyunda bize rehberlik etmekten çok bir aile büyüğü gibi olan İngiliz Subayı Captain Price, MW serisinin en önemli karakterlerinden biridir.

Zaman içinde gösterdiği karakter gelişimi sayesinde CoD serisinin ikonik bir figürü hâline gelmiştir. Oyun severlerin bir nevi aile bağı kurduğu Price, listede sekizinci sırada kendine yer buluyor.

7. Herkesin çocukluğunda bir yer sahibi olan CJ

GTA: San Andreas, çoğu oyuncu tarafından en sevilen GTA oyunlarından biri olarak kabul edilir. Bu oyunun ana karakteri Carl Johnson ya da diğer adıyla CJ, Los Santos'un suç dünyasında geçen gangsterlik macerasıyla bizlere aramızdan biri gibi hissettiriyor.

CJ, içimizden biri gibi olduğu için oyuncuların ''Karakter ile neden bu kadar bağ kuruyor?'' sorusuna cevap bulabiliyoruz. Ayrıca oyunun, zamanının en efsane oyunlarından biri olması nedeniyle listede yedinci sırada bizlere eşlik ediyor.

6. Assassin's Creed serisinin bu günlere gelmesinde en büyük rolü oynayan Ezio

Assassin's Creed serisinin en sevilen karakteri Ezio, soylu bir gençten daha fazlası olduğunu ve gerçek bir suikastçı olduğunu bizlere kusursuz bir şekilde gösteriyor.

Karizmatik kişiliğini ve intikam arayışını âdeta iliklerimize kadar hissettiğimiz Ezio, listede kendine altıncı sırada yer ediniyor.

5. Sessizliği bir o kadar gizem uyandıran Gordon Freeman

Tek bir replik bile söylemese dahi, Gordon Freeman'ın oyuncuların kalbinde bu özel yere sahip olmasının nedenini gizemine ve Freeman'ın oldukça havalı bir karakter olmasına bağlayabiliriz.

Karmaşa dolu Half-Life evreninde bu kadar sakin ve cool bir karakter bulmak, oyuncuları oldukça etkilemiş olmalı ki Freeman, listede beşinci sırada kendine yer buluyor.

4. Huysuz, bencil bir adamdan, kızı için her şeyini feda eden birisine dönüşen Joel

''The Last of Us'' oyunundaki ana karakterlerden biri olan Joel'i, genel olarak sert mizacıyla tanıyoruz. Buradan da anlıyoruz ki en çok sevilen karakterler, babacan tavırları ve sert mizaçlarıyla öne çıkıyor gibi görünüyor.

Joel'in yaşadığı duygu karmaşıklığını, oyun bize çok iyi yansıtmış olmalı ki kendine dördüncü sırada bir yer buluyor.

3. E3 ekranlarında ilk gösterildiğinde oyuncuları yerlerinden zıplatan Kratos

God of War 2018'in çıkmasıyla birlikte oyunun ana kahramanı Kratos, listede üçüncü sırada yer alıyor. Kratos'un oyun severlerin kalbinde büyük bir yer edindiğini biliyoruz. Bunun en büyük sebebinin Kratos'un, bir savaş tanrısı olmaktan ziyade insansı yönünün daha çok vurgulanması olabilir diye düşünüyoruz.

2. RDR serisini seven oyuncuların, ilk gördüğünde ''Bu kim ulan?'' dediği ve daha sonra bayıla bayıla oynadığı Arthur Morgan

Bir yandan Red Dead Redemption 2'nin kaotik atmosferi ve vahşi batı temasıyla oynarken; öte yandan Arthur'un somurtkanlığı, huysuzluğu ve babacanlığı birleşince ortaya enfes bir deneyim çıkıyor.

Arthur'un listede ikinci sırada yer alması, belki de çoğu okurumuz tarafından eleştirileceğimiz anlamına geliyor. Oyuncular arasında en büyük tartışma konularından biri olan ''Geralt mı daha iyi, Arthur mu?'' kavgasına bu listeyle bir son vermek tabii ki mümkün değil, ancak kullandığımız listenin sonuçları bu şekilde.

1. Oyuncuları derinden etkileyen The Witcher serisinin baş kahramanı Geralt of Rivia

Çoğu oyuncunun hayatına ilk defa The Witcher 3: Wild Hunt ile giren Geralt; karizması, karakteri, konuşma tarzı ve daha pek çok özelliğiyle, oyuncuların gönlünde taht kurmayı başarmış olmalı ki listede birinci sırada yer alıyor.

Siz de kendi listenizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

Oyunlar hakkındaki diğer içeriklerimiz: