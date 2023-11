Game over ekranları bazen çok standart olabilirken bazen bi' hayli şaşırtıcı olabiliyor. Aslında oyunun sonu olan, aynı zamanda yeni bir başlangıç vadeden, bizim için en iyi ''kaybettiniz'' ekranlarını listeledik.

Düşük bütçelisinden, yüksek bütçeli olanlara kadar; oyun yapımcıları, biz oyun severleri ufak tefek detaylarla bile bazen derinden etkilemeyi başarıyor. Oyunlardaki game over (kaybettiniz, oyun bitti) ekranı, her ne kadar çok umursanmıyor gibi gözükse de aslında biz oyuncular için kaybetmememiz adına yapılan bazı stratejilerle karşılaşabiliyoruz.

Oyunlarda başarısızlık, aslında bir son değil yeni bir başlangıçtır. Bu içeriğimizde, oyun dünyasında bizim için unutulmaz olan ''game over'' sahnelerini bir araya getirdik.

Nazi zombileri bizi hüsrana uğratırsa ne mi olur? Zombie Army 4: Dead War

Alternatif bir dünyada geçen Zombie Army 4, aslında çoğu co-op oyunundan aşina olduğumuz; çeşitli görevlerle birlikte zombi ordularıyla mücadele eden karakterleri kontrol ediyoruz.

Oyunu kaybettiğimizde; zombiler tarafından mağlup olduğumuz için biz de zombiye dönüşerek, NPC olarak (oyuncu olmayan karakter) oyuna ''game over'' ekranında devam ediyoruz.

Oynanışıyla sektöre yön veren ''Batman: Arkham'' serisi, game over ekranıyla da bizleri ekran başına kitliyor.

Oyun dünyasında kendine sağlam bir yer edinen ve hatta günümüzde bazı popüler oyunların 'atası' olarak nitelendirilen "Batman: Arkham" serisi, her oyununda hangi düşmanın görevindeyseniz; kaybettiğinizde, ona özel diyaloglar ve sahnelerle bize eşlik ediyor.

Birçok kişi tarafından son zamanların en korkunç oyunu olarak nitelendirilen Alan Wake 2

Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Alan Wake 2, oyunculardan genel olarak tam puan almayı başardı. İlk oyunun ardından 13 yıl sonra, aksiyon-gerilim türünden ziyade daha çok ''korku'' temasını yansıtma amacı güden bu oyunda, game over ekranı da gerçekten bi' hayli korkunç.

Girişte dediğimiz gibi, ''game over'' ekranları aslında yeni bir başlangıçtır, ama Alan Wake 2'de o yeni başlangıcı yaşamamak için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Cidden, her şeyimizi...

Gerçekten aile dostu mu? The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Halk arasında aile dostu bir seri olarak geçen Zelda'da, ocarina'yı kullanmazsak ve zamanın kahramanı olmazsak ne mi olur? Ay'ın karaya çarptığını ve her yapıyı yok ettiğini gösteren acımasız bir game over ekranıyla karşılaşabiliriz.

İzlediğiniz videoya dayanarak The Legend of Zelda'nın aile dostu bir seri olduğunu söylemek mümkün mü? Kararı size bırakıyoruz.

Atari makinelerinin efsanesi: Ninja Gaiden (1988)

Listemizdeki en eski oyun olan Ninja Gaiden (1988)'de krediniz varsa ne mutlu size. Kredi dedim ama bunu biraz açalım: Zamanının atari makinelerinde makineye jeton koyduğunuz takdirde oyuna devam etme şansınız bulunuyordu.

Retro oyunların zor olmasının en büyük nedeni ise geliştiricilerin, oyunlarını geçmeleri için oyuncuların daha fazla para harcamasını istemesiydi. O zamanlarda devam ekranları sade bir şekilde olurken; Ninja Gaiden, düşmanı tarafından bağlanan karakterimizin korkunç bir şekilde ölmesini bize gösteriyordu.

Evet, eğer bir jeton daha koymazsan korkunç bir ''game over'' ekranıyla karşılaşacaksın!

Bağımsız bir rogue-like oyunu olan The Binding of Isaac

Rogue-like oyunlarda kaçınılmaz sonla karşılaştıktan sonra, eşyalarınızı ve kaybettiğiniz XP'leri (tecrübe puanı) toplamak için öldüğümüz yere tekrar gitmemiz gerekebiliyor.

The Binding of Isaac'te, game over ekranında, gayet tatlı ve komik bir günlük yazısı ile karşılaşıyoruz.

Bir neslin hastası olduğu ve arkadaşlarının evlerine gidip saatlerce başından kalkmadığı Mortal Kombat 4

Yılların efsanesi olan Mortal Kombat; Fatality, Brutality gibi oynanışıyla ünlüdür. Ancak bunlar Mortal Kombat 4'teki tek acımasız şeyler değildir.

MK4'ün game over ekranında, kaybeden karakter 10 saniyelik bir düşüşün ardından, dibinde tuzak olan bir kuyuya düşer. Tabii ki devam etmeyi seçmediğiniz sürece.

Elbette birbirinden farklı daha bir sürü ''game over'' ekranı mevcut fakat biz en çok beğendiklerimizi bir liste hâlinde sizlere sunduk. Sizin bunların içinden favoriniz hangisi oldu?

