Mobil Uygulamaların Kaçınılmaz Geleceği: Aylık Abonelikler

Uygulamaların kaçınılmaz geleceği abonelik sistemi. Günümüzde uygulamalar yavaş yavaş abonelik sistemine geçiyor. Bu konuya en aşina olduğumuz uygulamalar Netflix ve Spotify. Müzik dinlemek ve film izlemek için abonelik modeli kullanıyorlar. Gelecekte her uygulama için bir ücretli abonelik açmamız gerekebilir.

Uygulamalar artık en büyük para kazandıran şeyler değil, paralılar kazandırıyor diye düşünebilirsiniz hayır onlar da değil. Günümüzde artık en büyük parayı abonelikler kazandırmaya başladı ve bu artık yazılım alanını kökten değişterecek.

Abonelik modelli uygulamalar yeni bir konu değil aslında. Bazılarımız müzik dinlemek için, bazılarımız film izlemek için, bazılarımız da bulut sürücüde dosya depolamak için aylık hatta yıllık abone oluyoruz bu uygulamalara.

Hem mobil hem de PC ekosistemlerinde son yıllara kadar şu yöntem kullanılıyordu: Uygulamayı kullanmak için bir kere satın al veya tam sürümünü kullanmak için para öde.

Bu uygulamalar daha önceleri işe yararken artık sürdürülebilir olmadığı ortaya çıktı. Özellikle uygulamalarda görülen 2 haneli hatta 3 haneli fiyatlar bu uygulamaları komik hale getirdi. Yazılım geliştiriciler bu fiyatları azaltmak için yeni bir yol arayışına girdiler. Bu yol da abonelik modeli olarak karşılarına çıktı.

Bu model herkes için daha sürdürülebilir bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Hem uygulama geliştiriciler tek seferlik parayı alıp sonra bir anda yokluk içine düşmüyor ve sürekli bir para akışı oluyor hem uygulama mağazası sürekli olarak yapılan kesintilerden pay alıyor hem de kullanıcı bir anda çok fazla vermek zorunda kalmıyor. Bu noktada ortaya çıkan sorun ise, abonelik ücretinin belirlenmesi olarak karşımıza çıkıyor. Abonelik ücretinin fazla olması kullanıcıları korkutup kaçırırken, abonelik ücretinin az olması da geliştiricilerin maliyetini karşılamaya yetmeyebilir.