Türkiye'nin en öne çıkan moda ve alışveriş platformlarından Modanisa, portföy yönetim şirketi Re-Pie tarafından satın alındı.

2015 yılında kurulmuş olan Re-Pie, Türkiye'nin ilk ve en büyük alternatif portföy yönetim şirketlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Şirket, ülkemizdeki giyim sektörünün bilinen isimlerinden Modanisa’nın tamamını satın almasıyla gündemde. Re-Pie, daha önce de yatırım turlarında Modanisa’nın üzerine fazlaca düşmüştü.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Türk tekstili ve modern moda yaklaşımını dünyanın 140 ülkesine taşıyarak hızlı büyüme kaydeden Modanisa’yı portföyümüze eklemekten memnuniyet duyuyoruz.” sözleriyle söz konusu satın alımı değerlendirdi. Fakat dahası var.

Modanisa, Re-Pie Portföy Embedded Girişim Sermayesi Fonu’ndan (GSYF) “12 milyon dolar” yeni yatırım aldı.

Re-Pie Portföy’den Çamlıbel, şu sözlerle açıklamasına devam etti:

“Gelirlerinin yüzde 80’ini ihracattan elde eden Modanisa’nın şimdiye dek online platformları ile dünya genelinde milyonlarca tüketiciye ulaşarak elde ettiği marka değerini, kâr marjı yüksek fiziksel mağazacılık ile daha da yukarı taşıması için gerekli yatırımı sağlıyoruz. Bu yıl agresif büyüme stratejisini hayata geçiren Modanisa’yı Türkiye’den çıkan yeni bir unicorn olması için desteklemeye devam edeceğiz.”

Modanisa, ayda 20 milyon ziyaretçiye hem mobil hem de internet üzerinden hizmet sunuyor. ‘Muhafazakâr’ giyim tarzını benimsemiş kişilerin sürekli göz önünde tuttuğu şirket, 140 ülkeye ihracat yapıyor. Bunun dışında dünyanın farklı ve önemli yerlerinde gerçekleştirilen Fashion Week etkinliklerinde Türk tasarımcıların ürünlerini öne çıkarmasıyla dikkat çekiyor. Şirketin güncel hedefi, yıl sonuna kadar 9 mağazadan 27 mağazaya ulaşarak yüzde 200 büyüme oranına ulaşmak.

Söz konusu satın alım hakkında sizin düşünceleriniz neler?