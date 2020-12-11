‘Modem Şifremi Unuttum’ Diyenlerin Derdine Deva 5 Çözüm

‘Modem şifremi unuttum nasıl değiştiririm, çözüm için ne yapabilirim?’ diyen kullanıcıların sayısı hiç de az değil. Karmaşık karakterlerden oluşan Wi-Fi kablosuz modem şifrenizi unuttuğunuz zaman uygulayabileceğiniz bazı basit yöntemler var. Bu yöntemler ile modemi sıfırlayabilir ya da şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Günümüzün en temel insan ihtiyaçlarından biri olan internet bağlantısını evlerimizdeki Wi-Fi kablosuz modemleriyle sağlıyoruz. Modem adı ve şifre ile bir kez bağlantı sağladıktan sonra genelde şifreyi aklımızda tutmuyor ya da bir yere yazmıyoruz. Modem şifremi unuttum diyen kullanıcıların çoğu varsayılan şifreyi değiştiren ancak daha sonra bu şifreyi bir yere kaydetmeyen kullanıcılarından oluşuyor.

Modem şifresini untanların diyenlerin endişe etmesine gerek yok. Modem şifresini değiştirerek yani yenileyerek ya da komple modemi sıfırlayarak bu sorunu kolayca çözebilirsiniz

Modem arayüzüne giriş ve varsayılan şifreyi bulma:

Uygulayabilecekleri yöntemleri anlatmadan önce tüm yöntemlerde ihtiyacınız olacak bazı bilgileri anlatmakta yarar var. Öncelikle modemi sıfırladığınız zaman varsayılan modem şifrenize ihtiyacınız olacak. İkinci olarak ise bazı yöntemlerde modem arayüzüne giriş yapmanız gerekecek.

Modem arayüzüne nasıl giriş yapacağınızı bilmiyorsanız buradaki detaylı anlatımdan yararlanabilirsiniz. Modeminizin varsayılan şifresini bilmiyorsanız ilk olarak bakmanız gereken yerler modem üzerindeki etiket ve modemin kullanma kılavuzudur. Bunlar üzerinde mutlaka modemin varsayılan ad ve şifresi yazıyor olacaktır.

‘Modem şifremi unuttum’ diyenlerin denemesi gereken çözüm yöntemleri:

Yöntem #1: Modemi sıfırlayın.

Modemi sıfırlayın. Yöntem #2: Modemi, arayüz üzerinden sıfırlayın.

Modemi, arayüz üzerinden sıfırlayın. Yöntem #3: Modem arayüzü üzerinden modem şifresini değiştirin.

Modem arayüzü üzerinden modem şifresini değiştirin. Yöntem #4: Modemin üretici firması ile iletişime geçin.

Modemin üretici firması ile iletişime geçin. Yöntem #5: İnternet servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Yöntem #1: Modemi sıfırlayın:

Adım #1: Modeminizin arkasındaki küçük resetleme deliği bulun.

Modeminizin arkasındaki küçük resetleme deliği bulun. Adım #2: Deliğe iğne, ataç ya da SIM kart aparatı ile bastırın. Modem kapanana kadar bastırmaya devam edin.

Deliğe iğne, ataç ya da SIM kart aparatı ile bastırın. Adım #4: Modem yeniden başlatılacak.

Modem yeniden başlatılacak. Adım #5: Varsayılan modem adı ve şifre ile bağlanın.

Varsayılan modem adı ve şifre ile bağlanın. Adım #6: Dilerseniz daha sonra modem arayüzü üzerinden yeni bir şifre atayabilrsiniz.

Modem şifremi unuttum diyenlerin uygulayabilecekleri ilk ve en başarılı sonuç veren yöntem modemi sıfırlamaktır. Marka ve modele göre değişiklik gösterse bile genel olarak modemin arkasında bulunan reset tuşuna yeterince ince bir aparatla bastırarak modemi sıfırlayabilirsiniz.

Modem sıfırlandığı zaman varsayılan ayarlarına dönecektir. Bunun anlamı; modemde kayıtlı ebeveyn kontrolleri, ağ ayarları, modem adı, modem şifresi gibi daha sonra belirlenen tüm düzenlemelerin sıfırlanmasıdır. Bu nedenle sıfırlama işlemi sonrası modem üzerinde yapmış olduğunuz değişiklikleri yenilemek isteyebilirsiniz.

Yöntem #2: Modemi, arayüz üzerinden sıfırlayın:

Adım #1: Modem arayüzüne giriş yapın.

Modem arayüzüne giriş yapın. Adım #2: Ayarlar sayfasına ulaşın.

Ayarlar sayfasına ulaşın. Adım #3: Buradan sıfırlama ekranına ulaşın. Modem marka ve modeline göre ekranın adı değişiklik gösterebilir.

Buradan sıfırlama ekranına ulaşın. Adım #4: Sıfırlama işlemini tamamlayın.

Sıfırlama işlemini tamamlayın. Adım #5: Varsayılan modem adı ve şifre ile bağlanın.

Varsayılan modem adı ve şifre ile bağlanın. Adım #6: Dilerseniz modem arayüzü üzerinden yeni bir şifre atayabilrsiniz.

Modemin reset tuşu yoksa, bulamadıysanız ya da işlem bir türlü gerçekleşmiyorsa modem arayüzü üzerinden de modem sıfırlama işlemini gerçekleştirmeniz mümkün. Sayfaların yerleşimine göre biraz daha karmaşık bir yöntem olabilir ancak reset tuşu ile sıfırlama yöntemi ile aynı sonucu elde edersiniz.

Yöntem #3: Modem arayüzü üzerinden modem şifresini değiştirin:

Adım #1: Modem arayüzüne giriş yapın.

Modem arayüzüne giriş yapın. Adım #2: Ayarlar sayfasına ulaşın.

Ayarlar sayfasına ulaşın. Adım #3: Buradan yeni şifre atama ekranına ulaşın. Modem marka ve modeline göre ekranın adı değişiklik gösterebilir.

Buradan yeni şifre atama ekranına ulaşın. Adım #4: Buradan yeni bir modem adı ve şifre atayabilirsiniz.

Buradan yeni bir modem adı ve şifre atayabilirsiniz. Adım #5: Yeni modem adı ve şifre ile bağlanın.

Modem şifremi unuttum diyorsanız ancak yine de modem üzerinde düzenlediğiniz ayarların sıfırlanmasını istemiyorsanız modem arayüzü üzerinden şifre değiştirerek de sorununuzu çözebilirsiniz. Modem arayüzü üzerinde modem şifresi değiştirme işlemi sırasında sizden bazı bilgiler istenebilir, eğer bu bilgilere hakim değilseniz internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçebilirsiniz.

Yöntem #4: Modemin üretici firması ile iletişime geçin:

Farklı marka ve model Wi-Fi kablosuz ağ modemlerinin böyle durumlar için geliştirilmiş farklı özellikleri olabilir. Bu nedenle modemin üretici firması ile iletişime geçerek alternatif çözüm yöntemlerine ulaşmanız mümkün.

Modemin üretici firması ile iletişime geçmek için arama motoru üzerinden modemin marka ve modeli ile arama yapın, büyük ihtimalle üretici firmanın resmi internet sitesine yönlendirileceksiniz. Buradan canlı yardım ile, e-posta ile ya da telefon numarası ile firmaya ulaşarak gerekli bilgileri elde edebilirsiniz.

Yöntem #5: İnternet servis sağlayıcınız ile iletişime geçin:

Eğer tüm modem sıfırlama ve şifre değiştirme yöntemlerini denediyseniz, modemin üretici firmasıyla iletişime geçtiyseniz ancak yine de sorununuzun çözümüne ulaşamadıysanız en garantili sonuç veren yöntem; internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçmektir.

İnternet servis sağlayıcınız belki alternatif bir çözüm yöntemi sunabilir, uzaktan bağlanarak modeminize erişebilir ya da bir teknik ekip göndererek sorunu çözebilir. Kısaca; elinizden geleni yaptıysanız ancak sorun çözülmüyorsa, internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçmelisiniz.

Modem şifremi unuttum ne yapmalıyım, modem şifresi nasıl bulunur, modem şifresi değiştirme nasıl yapılır gibi merak edilen soruların yanıtı olarak uygulayabileceğiniz çözüm yöntemlerini adım adım anlattık. Modemler marka ve modele göre arayüz değişikliği gösterebileceği için adımlarda geçen sayfa adları da değişiklik gösterebilir.