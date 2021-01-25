Moderna'dan Aşıyla İlgili Yüreklere Su Serpen Açıklama

mRNA tabanlı koronavirüs aşısı geliştiren Moderna, İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyonlu virüsler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, mevcut aşının İngiltere varyantına aynı oranda, Güney Afrika varyantına ise kabul edilebilir seviyede etkili olduğu söylendi.

2020 yılının başından beri dünya genelinde tüm dengeleri değiştiren koronavirüs salgını, kısa bir süre önce bulunan aşılarla engellenecek gibi görünüyordu. Ancak İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen mutasyona uğramış koronavirüs vakaları, tüm dünyada endişeye yol açtı. Çünkü üretilen aşıların mutasyona uğramış virüslere karşı etkili olup olmayacağı bilinmiyordu. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Moderna, gönüllere su serpti.

Moderna tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin ürettiği koronavirüs aşısı, İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlu virüslere karşı etkili. Ancak bu noktada özellikle de Güney Afrika'daki mutasyon için dikkatli olunması gerekiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre üretilen aşı İngiltere'deki mutasyonlu virüse karşı aynı oranda etkili. Ancak bu aşının Güney Afrika'daki mutasyonlu virüse karşı etkinliği, biraz daha düşük. Moderna Başkanı Stephen Hoge'a göre bu düşük etkinlik seviyesi, endişe verici düzeyde değil.

Güney Afrika mutasyonu için yeni aşı çalışmaları başladı

Stephen Hoge tarafından yapılan açıklamalara göre Moderna, Güney Afrika'da görülen mutasyonlu koronavirüs için aşı çalışmalarına çoktan başladı. Öte yandan vurulan doz sayısını ikiden üçe çıkarmayı planlayan uzmanlar, bunun ne kadar etkili olacağını da anlamaya çalışacaklar. Hoge, başlatılan çalışmaların tedbir amaçlı olduğunu, otoritelerin bu konudaki düşüncelerine göre çalışmalarına yön vereceklerini söylüyor.

Moderna'nın başlatmış olduğu çalışmalar, mRNA tabanlı aşıların avantajını gözler önüne seriyor. Bilim insanları, aşı içeriğine ekledikleri RNA'lar ile oynayarak, mutasyonlara karşı etkili aşılar üretebiliyorlar. Hatta BioNTech'in Kurucusu Uğur Şahin, konuyla ilgili açıklamalarında 6 hafta gibi bir süreye ihtiyaç duyacaklarını, bu süre sonunda da mutasyonlu virüs karşılığında etkinlik gösterebilen aşı üretimi yapılabileceğini söylemişti. İşte Moderna'nın başlatmış olduğu çalışma, Şahin'in bahsettiği bu sürecin bir parçası.

Moderna'nın açıklamaları umut verici olsa da endişeler tümüyle geçmiş değil

Moderna, konuyla ilgili açıklamalarını laboratuvar çalışmalarına dayandırıyor. Ancak bu çalışmalar, henüz bir ön baskı aşamasında. Yani bu araştırmanın hakem heyetlerince değerlendirilmesi ve onaylanması gerekiyor. Ancak uzmanlar, yapılacak araştırmalarda da sonuçların değişmeyeceğini düşünüyorlar.

Bu arada, Moderna'nın yaptığı laboratuvar çalışmaları insan ve maymunlardan alınan verilerden oluşuyor. Mevcut yapıdaki aşının uygulandığı insan ve maymunlardan alınan kan serumu ile mutasyonlu virüsleri bir araya getiren şirket, İngiltere varyantında hiçbir sorun yaşanmadığını tespit etti. Güney Afrika varyantına dair sonuçlara baktığımızda ise aşının kabul edilebilir seviyenin biraz üstünde olduğu ifade ediliyor. Bu açıklamaların doğruluğu, ilerleyen günlerden bir ya da birkaç otorite tarafından da onaylanmış olacak.