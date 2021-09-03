4 Eylül Cumartesi günü İzmir'de mağaza açmaya hazırlanan Monster Notebook, sürpriz hediyelerin ve önemli konukların yer aldığı açılışa tüm Monster severleri davet etti.

Daha önce İstanbul, Ankara ve Dubai'de mağazaları olan Monster Notebook, 4 Eylül'de İzmir'de yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor. Açılış haberini Twitter üzerinden duyuran şirket, tüm Monster severleri açılışa beklediğini duyurdu.

Monster Notebook, İzmir Konak'taki mağazanın açılışında yayın dünyasından önemli isimleri ağırlayacak. Merakla beklenen açılışta, aynı zamanda gelenlere sürpriz hediyeler verilecek.

Etkinlik, saat 16.00'da başlıyor

4 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak açılışa katılacak yayıncılar arasında Easter GamersTV'nin sahibi Mete Özbey, npsonat kanalında Twitch yayınları yapan Sonat Işık ve profesyonel FIFA oyunclarından Tuna Yurdakul ve Ege Arseven bulunuyor.

Monster Notebook, açılışa herkesin davetli olduğunu belirttiği duyurusunda şu sözlere yer verdi; "Yeni İzmir Mağazamızın açılışını konuklarımızla kutlayacağımız etkinliğimize davetlisin. @Metmellow, @sonat_isik, @tunayurdakul_ ve @ArsevenEge'nin de aramızda bulunacağı etkinlikte sürpriz hediyeleri ve Mete Özbey’in kendi kanalından yapacağı oyun yayınını kaçırma." Monster Notebook'un İzmir'deki yeni mağazasının adresi tam olarak şöyle; İsmet Kaptan Mahallesi, Gazi Bulvarı, NO:93/A Konak, İzmir.