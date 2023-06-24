2021 yapımı Mortal Kombat filminin yapımcısı Todd Garner, 2. filmin çekimlerine Avustralya’da başlandığını duyurdu. Garner, devam filminde ilk filmin hatalarının giderileceğinin sözünü verdi.

İlk Mortal Kombat filminin yapımcısı Todd Garner, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada devam filmi için Avustralya'da çekimlere başladığını duyurdu. Garner, devam filminde heyecan verici şeyler olacağını ve ilk filmin hatalarının düzeltileceğini de belirtti.

Oyunun uyarlaması olan filmde Dünya diyarının savaşçıları, Shang Tsung ve Dış Dünya'nın güçlerinin istilasını engellemek için ölümcül bir turnuvaya katılıyorlar. Film hakkında fazla detay verilmese de yeni karakterlerin de katılacağı biliniyor.

Mortal Kombat 2 Filmi İlk Filmin Eksiklerini Nasıl Tamamlayacak?

“Başlıyoruz! Yeni filmi çekmeye başladığımız için heyecanlıyım ve bana güvenin, sizi bu sefer dinledik. Hatalarımızdan ders aldık ve kendimizi mümkün olan en iyi devam filmini çekmeye adadık. Herkesin fikrine %100 saygım var ve destekliyorum ama aşırıya kaçan yorumlar olursa sizi engellerim. Neyse o zaman, haydi süper bir yolculuğa çıkalım!”

2021 yılında vizyona giren Mortal Kombat filmi, oyunun hayranlarından büyük ilgi görmüştü ve Kano, Sub-Zero ve Scorpion gibi karakterleri canlandıran Josh Lawson, Joe Taslim ve Hiroyuki Sanada'nın performansları da çok beğenilmişti.

Ancak eleştirmenler tarafından film, senaryosu ve hikaye anlatımı bakımından eleştirilmişti. Hatta yapılan yorumlardan biri şöyle: “Yarı Avengers özentisi, yarı dövüş sanatları gösterisi maçı, ama ne yazık ki hepsi sıkıcı.” Ayrıca oyunun hayranları, filmde asıl turnuvanın yer almamasından dolayı hayal kırıklığına uğramışlardı. Mortal Kombat 2 filminde ise turnuvanın gerçekleşmesi ve yeni karakterlerin kadroya eklenmesi bekleniyor.

Devam filminde ilk filmden göreceğimiz oyuncular arasında Lewis Tan, Mehcad Brooks, Tadanobu Asano, Ludi Lin, Jessica McNamee, Joe Talisman ve Chin Han bulunuyor. Johnny Cage karakterinin yeni filmde yer alacağı kesinleşti ancak kimin canlandıracağı henüz belli değil. Mortal Kombat 2 filminin vizyon tarihi de henüz belli değil zira çekimleri bile daha yeni başladı. Ancak bir gelişme olursa paylaşmak için burada olacağız.

Todd Garner, ilk filmde yer alan oyunculara katılan yeni oyuncularla birlikte oturduğu bir fotoğraf da paylaştı

“Yeni dostlar ve eski dostlar…”