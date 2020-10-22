Mortal Kombat 11 Rambo Karakter Fragmanı Yayınlandı

Mortal Kombat 11 gibi vahşi bir oyun için bile bol kanlı yeni Rambo karakter fragmanı yayınlandı. Rambo’nun seslendirmesini de karakteri beyaz perdede canlandıran Sylvester Stallone yaptı.

Mortal Kombat 11, büyük ihtimalle Warner Bros'un oyuna dahil edebileceği bütün karakterleri oyunda görüp birbiriyle dövüştürmeden tozlu raflara kaldırılmayacak. Oyunun yeni karakter fragmanında 1980’lerin aksiyon karakterlerinden Rambo’yu görüyoruz.

Her ne kadar günümüzde tartışma konusu olsa da Rambo filmleri uzun süre bütün dünyada gösterildi. Döneminin en büyük aksiyon kahramanlarından olan karakter, aradan yıllar geçse de popülerliğini kaybetmedi. Şimdi de John Rambo’yu Mortal Kombat 11’de göreceğiz.

Kan dökülecek

Aynı dönemin kahramanlarından olan Terminatör T-800 ve Robocop’a karşı Rambo nasıl mücadele ederdi? Olası bir dövüşte Rambo mu yoksa Terminatör mü kazanırdı? Bu soruların cevabını Mortal Kombat 11’de bulmak yakında mümkün olacak.

Oyundaki seslendirmesi, karakterle özdeşleşen Sylvester Stallone tarafından yapılan Rambo, Mileena ve Rain ile birlikte Mortal Kombat 11’in 17 Kasım’daki karakter paketinde yer alacak. Ayrıca John Rambo’nun İlk Kan, İlk Kan 2 ve Rambo 3 filmlerindeki kostümleri de oyuna dahil edilecek.

Peki oyunda Rambo nasıl dövüşüyor? Öncelikle ikonik kasaturasını elinden bırakmayan karakterimizin filmlerdeki komando durumu oyunda da devam ediyor. Artık bomba atmak olsun, mayın koymak olsun, bıçağıyla bağırsak dökmek olsun… Oyunda da Rambo kendisinden taviz vermiyor.

Saç bandı ve kasaturalar

Rambo gerçekten de oyunun en çok kan döken karakterlerinden biri olacak gibi gözüküyor. Öncelikli olarak yumruk atmak yerine kasatura saplayan, yer yer kasaturayı rakiplerine savuran John, bir asker olmasının hakkını vererek çok çeşitli silahları ustalıkla kullanıyor.

23 Nisan 2019’da bilgisayara çıkan Mortal Kombat 11 Ultimate’in yeni karakter paketi 17 Kasım’da PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC’ye çıkacak. Karakter fragmanını aşağıda yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz.