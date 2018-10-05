Moto G7'nin Tasarımı Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Moto G7'nin CAD tasarımlarının işlenmesiyle beraber damla çentik ve arka parmak sensörü gibi detaylar gün yüzüne çıktı.

CAD tasarımlarından alınan renderler sayesinde, Lenovo/Moto'nun popüler orta sınıf modelinin yeni versiyonuna bir bakış atma fırsatı bulduk. Moto G7 2019 yılına kadar piyasaya çıkmayacak olsa da tasarımında damla çentik, kıvrımlı köşeler ve cihazın arka tarafında bulunan M logosu üzerinde yer alan parmak izi okuyucu yer almasını bekleyebiliriz.

MySmartPrice ve @OnLeaks tarafından ortaya çıkartılan render resimlerine göre, şimdiye dek tasarımında çentik kullanılmamış olan Moto G serisi için bu, tasarım konusunda büyük bir değişime işaret ediyor. Aynı şekilde parmak izi okuyucunun arka tarafa taşınması da öyle. Yine de etrafını saran çerçevesi ve alt kısmındaki geniş yüzey duruyor.

Çift kamera sistemi geri dönerken, kıvrımlı kenar yapısı daha önceki modellerle benzerlik gösteriyor. Hoparlör kısmı hemen damla çentiğin üzerinde yer alırken, alt kısımda ise ana hoparlör, USB-C girişi ve kulaklık girişi yer alıyor.

Söylentilere göre G7, G'6ya göre çok daha gelişmiş olarak gelecek. Bu gelişmelere 4 GB'lık RAM, 64 GB hafıza ve 3500 mAh'lik pil de dahil olacak. Şu noktada kesinleşmiş bir şey olmasa da önümüzdeki aylarda daha fazla bilginin açığa çıkması bekleniyor.