Apple, Yanlışlıkla iPhone 11 Özelliğini Sızdırdı

Son dönemde yanlışlıkla çok fazla iPhone sızıntısı gerçekleştiren Apple, bu sızıntılara bir yenisini ekledi.

Son yıllarda yeni iPhone modelleri ile ilgili pek çok sızıntı bizzat Apple tarafından gerçekleştirildi ve bu olay tesadüf denemeyecek kadar sık gerçekleşti. Zira iPhone X ile ilgili pek çok bilgiyi HomePod yazılımından, iPhone Xs ile ilgili pek çok sızıntıyı ise iOS 12 imaj dosyalarından öğrenmiştik. Görünüşe göre Apple, iPhone’lara olan ilgiyi artırmak için bilgi sızdırma yönetimini kullanmaktan pek de çekinmiyor.

iPhone satışlarındaki düşüş, Cupertino merkezli şirketin inkar edemeyeceği boyutlara ulaşmış durumda. Bu sebeple olacak ki şirket, yeni nesil iPhone’larla birlikte ortaya çıkacak yeni bir özelliğe ait patent dosyalarını sızdırdı. Daha doğrusu söz konusu patentler, bir Apple odaklı haber sitesi AppleInsider tarafından keşfedildi. Peki Apple bu sefer nasıl bir teknoloji ile tüketicileri ‘etkilemeyi’ planlıyor?

Patent belgelerine göre yeni teknoloji ile birlikte iPhone’lar kullanıcı fotoğraf çekmek istediğinde bunu fark edecek ve kamera uygulamasını otomatik olarak açacaklar. Apple, söz konusu teknolojiyi sunmak için cihazlarda bulunan jiroskop ve yakınlık sensörlerini kullanacak. Buradaki kritik nokta ise şu ana kadar tanıtılan iPhone’larda yalnızca kısa mesafeli yakınlık sensörü bulunması.

Bildiğiniz gibi Sony, uzun mesafeli 3D yakınlık sensörleri geliştirdiğini ve bu sensörler için Apple ile iş birliği kurduklarını bildirmişti. Yeni nesil iPhone’lar, söz konusu Sony sensörler sayesinde kullanıcıların bir nesnenin fotoğrafını çekmek istediklerini anlayıp, kamera uygulamasını direkt olarak açabilirler. Fakat bu özellik kaç iPhone kullanıcısı tarafından beğenilir ya da tüketicileri iPhone almaya ne kadar ikna eder bilemiyoruz.