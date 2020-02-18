Motorola Razr'ın Katlanabilir Ekranı da Sınıfta Kaldı

Motorola'nın katlanabilir ekranlı ilk telefonu Razr, ekran dayanıklılığı açısından bekleneni veremiyor gibi görünüyor. Ortaya çıkan yeni görüntüler, bir Razr'ın ekranının telefonun sol bölümünden ayrıldığını ve boylu boyunca da hava boşluğuna sahip olduğunu gösteriyor.

Akıllı telefon sektörü, son dönemlerde katlanabilir ekranlı telefonlara kilitlenmiş durumda. Samsung, Huawei ve Motorola gibi şirketler, birbirlerinin peşi sıra katlanabilir ekranlı telefonlarını kullanıcıların hizmetine sundular. Şu an için Huawei'nin katlanabilir ekranlı telefonu Mate X ile ilgili herhangi bir olumsuz gelişme duymadık ancak Samsung ve Motorola, katlanabilir ekranlı telefonlarda bekleneni veremiyor gibi görünüyor.

Samsung'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü katlanabilir ekranlı ilk telefonu Galaxy Fold, ciddi ekran problemleriyle gelmişti. Yaşanan sorunlar, şirketin bu telefonun çıkışını ertelemesine neden olmuştu. Aradan uzunca bir süre geçti ve Samsung, katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Galaxy Z Flip'i piyasaya sürdü. Kısa süre önce Galaxy Z Flip'in ekranında yaşanan sorunlar konuşulmaya başlamışken şimdi can sıkıcı bir haber de Motorola'dan geldi.

Motorola Razr, piyasadaki nadir katlanabilir ekranlı telefonlardan bir tanesi. Ancak görünen o ki Motorola da ekran dayanıklılığı açısından sınıfta kaldı. Çünkü ortaya çıkan görüntüler, Motorola'nın katlanabilir ekranlı telefonu Razr'ın ekranının iddia edildiği kadar dayanıklı olmadığını gösteriyor. Sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntüler, fiyat olarak da fazlasıyla pahalı olan telefonun nasıl kullanılamaz hale geldiğini ortaya koyuyor.

Motorola Razr'ın ekranının aldığı hasar

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere bir Motorola Razr'ın katlanabilir ekranı, sol taraftan kendini salmış durumda. Tam olarak menteşelerin üzerine denk gelen bu bölüm, ekrandaki koruyucu katmanı da boylu boyunca kaldırmış. Neyse ki telefon, bu haliyle de çalışıyor. Ancak yine de bu telefonun, çok uzun süre kullanılamayacağını tahmin etmek zor değil.

Telefonun bu hale nasıl geldiği bilinmiyor. Telefonun sahibi, Motorola Razr'ını düşürmediğini, herhangi bir sıvı temasına da maruz bırakmadığını ifade ediyor. Ekranın kalkan katmanındaki dokunmatik sensörlerin çalıştığını ifade eden telefon sahibi, dokunma hassasiyetinin ciddi anlamda düştüğünü söylüyor.

Tüketicilerin merak ettiği konulardan bir tanesi, bu durumun garanti kapsamına alınıp alınmayacağı. Motorola, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda Motorola Razr'ın ekranının 300 dolar karşılığında değiştirilebileceğini söylemişti. Ancak yukarıdaki olayda telefon sahibinin iddiaları doğruysa, ekranın garanti kapsamında değiştirilmesi gerekiyor. İlerleyen günler, Motorola'yı ciddi sorunlarla karşılaştıracakmış gibi görünüyor.