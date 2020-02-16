Ekran Kırılma Problemi, Bir Galaxy Z Flip'te Ortaya Çıktı

Samsung’un geçtiğimiz günlerde satışa çıkan katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip, ilk cam kırılma problemini yaşadı. Daha önce de cam kırılma sorunuyla karşı karşıya kalan Samsung, o dönem telefonları geri toplamıştı. Kullanıcıların korkulu rüyası bir Galaxy Z Flip’te de görüldü.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu olan Galaxy Z Flip hakkında birçok sağlamlık testi gördük ve cihaz bu testlerde türlü darbelere karşı kendini korumayı başarmıştı. Bu testlerden sonra Samsung’un önceki katlanabilir telefonundan ders çıkardığı yorumları yapılmıştı.

Bilindiği gibi Galaxy Fold'un katlanma bölgesinde katlanma izi kalıyordu. Samsung, Galaxy Z Flip’te bu sorunu da çözmüş ve camı kıvırmayı başarmıştı. Hem bu kadar esnek olup hem de darbelere karşı güçlü olan ekran, şaşırtıcı derecede inceydi. Bu da kullanıcılarda ekranın kırılması konusunda endişe yaratıyordu. Beklenen oldu ve Galaxy Z Flip, ilk kırık vakasını yaşadı. Tabii bu durum, telefon kullanıcıları için son derece korkutucuydu.

Bir Twitter kullanıcısı, Galaxy Z Flip satın aldığını ve telefonu açar açmaz kırılma problemi yaşadığını aktardı:

Twitter hesabından açıklama yapan kullanıcı, şu ifadeleri kullandı:"Samsung Galaxy Z Flip'imi az önce aldım. Kutuyu açtım. Koruyucu/talimat filmi kaldırdım. Katlanabilir bir telefon olduğu için herkesin yaptığı gibi telefonu katladım ve bu oldu. Ben de çatlağı duydum."

Samsung Galaxy Z Flip'te böyle bir sorunun ortaya çıkması, cihazı satın almak isteyen kullanıcıları da tedirgin edebilir ancak Samsung'un daha önce Galaxy Fold'da bu sorunu çözdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu sorun, herkeste ortaya çıkacak demek için erken. Samsung'un konu hakkında açıklama yapıp yapmayacağını hep birlikte göreceğiz.