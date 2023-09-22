Amazon, Prime Video hizmetine reklam ekleneceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ekstra ödeme yapan kullanıcılar, reklam görmeyecekler. Prime Video'daki yeni dönem, 2024 itibarıyla başlayacak.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon'un en popüler hizmetlerinden bir tanesi hiç şüphesiz Prime Video. Netflix ve Disney+ gibi platformlara sıkı bir rakip olan Prime Video hem lisanslı hem de orijinal yapımlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Gelen son haberler ise Prime Video aboneleri için yeni bir dönem başlayacağını gözler önüne seriyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır; bundan birkaç ay önce Prime Video'ya reklamlı paket gelebileceği iddia edilmişti. Tıpkı Netflix'in yaptığı gibi Prime Video da kullanıcılara reklam gösterecek, bunun karşılığında daha cazip ücretlendirme yapacaktı. İşte şimdi bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sektörün önemli haber kaynaklarından Variety ile Deadline, Amazon'un reklamlı paketleri doğruladığını duyurdu. Peki reklamlı Prime Video kullanıcılara nasıl bir deneyim sunacak?

Reklamlardan kurtulmak için ek ödeme yapılacak!

Kullanıcılar, Prime Video aboneliği için sadece Amazon Prime abonesi oluyorlardı. Bu abonelik, Türkiye'de aylık 39,00 TL karşılığında satın alınabiliyor. Edinilen bilgilere göre 2024 yılı geldiğinde, tüm Amazon Prime aboneleri reklamlı Prime Video abonesi haline gelecek. Reklam izlemek istemeyen kullanıcının, ABD'de aylık 2,99 dolar ödeme yapması gerekecek. Bu tutarın Türkiye'ye nasıl yansıyacağını ilerleyen dönemlerde belli olacaktır.

Deadline, Prime Video reklam sürelerinin bilinmediğini açıkladı. Ancak Variety, Prime Video reklamlarının saatte sadece 4 dakika ile sınırlı olacağını söylüyor. Açık konuşmak gerekirse bu reklam süresi, pek çok kullanıcı için makul bir seviye olarak karşılanacaktır. Bu kadarına bile tahammül edemeyen kullanıcı, ekstra ödeme ile reklamlardan tamamen kurtulabilecek.

Türk kullanıcılar olarak şimdilik rahatız!

Edinilen bilgilere göre Prime Video'daki reklamlı dönem, 2024 yılında önce ABD, Kanada, İngiltere ve Almanya'da aktif edilecek. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise Fransa, İtalya, İspanya, Meksika ve Avustralya'daki Prime Video aboneleri reklam görmeye başlayacaklar. Türkiye, şu an için adı anılan ülkeler arasında bulunmuyor ki bu da bizim için iyi bir şey. Ancak er geç bu durum değişecek ve Prime Video, Türkiye'de de reklamlı olacak.