Ünlü arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik.

Türkiye'nin dünya çapında tanınırlığa sahip olan bilim insanlarından arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 17 Kasım'da hayata gözlerini yumdu. Çığ'ın vefatı, yazarı olduğu Kaynak Yayınları'ndan yapılan açıklama ile duyuruldu.

Kaynak Yayınları tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun" denildi.

110 yaşında vefat etti

Muazzez İlmiye Çığ, Kırım Tatarı bir çiftin çocuğu olarak 1914 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 1919'da ailesi ile birlikte İzmir'den Çorum'a göç etmek zorunda kalan Çığ, burada Fransızca ve keman dersleri aldı. Sonrasında Bursa Kız Muallim Mektebi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde Hititoloji bölümünde eğitim gördü.

Sümer, Asur ve Hitit uygarlıkları üzerinde uzmanlaşan Çığ, özellikle Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanmasında önemli görevler üstlendi. Çığ çok sayıda kitap, makale ve araştırmaya da imza attı. Ünlü bilim insanı ayrıca önemli bir kadın hakları savunucusu olarak da biliniyordu.

Çığ ayrıca Alman Arkeoloji Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Bilimler Enstitüsü'nün onursal üyesi olarak kabul edilmişti. Ünlü Sümerolog, toplamda 13 kitap yayınladı. Çığ'ın özel arşivi şu anda Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda bulunuyor. Çığ son dönemlerde Mersin Mezitli'de yoğun bakımdaydı.