Android İçin En İyi Ücretsiz Dövüş Oyunları

Günümüzün en iyi Android oyunları arasında dövüş oyunları pek olmayabilir; fakat bu, insanların bu oyunları sevmediği anlamına gelmiyor.

Oyuncular hala dövüş oyunlarının barındırdığı aksiyonun tadını çıkarıyor ve streslerini bu şekilde atıyor. Sert yumrukları, uçan tekmeleri ve düşmanlarla kıyasıya dövüşmeyi içeren birçok dövüş oyunu mevcut. Gelin android için ücretsiz en iyi dövüş oyunlarından bazılarına birlikte göz atalım.

Shadow Fight 3

Shadow Fight 3, oyuncular arasında her zaman eni iyi dövüş oyunlarından bir tanesi olarak anılmıştır. Nefes kesici 3D grafikler ve animasyonlar barındıran bu oyun, karakteriniz için seçebileceğiniz büyük bir ekipman koleksiyonuna sahip.

Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting

Özellikle karanlık teması ve canlı grafikleriyle öne çıkan Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting, android kullanıcılarının ücretsiz indirip oynayabileceği başka bir dövüş oyunu. Oyunda, farklı türlerde yeni beceriler ve sihir saldırılarının kilidini açabileceğiniz büyük bir envanter sistemi de mevcut.

Honkai Impact 3rd

Sıradaki dövüş oyunumuz ise Anime hayranları için. İlginç bir hikaye ve muhteşem tasarlanmış karakterler içeren Honkai Impact 3rd, harika grafiklere ve biraz büyük oyun dosyalarına sahip olduğundan telefonunuzu biraz yorabilir.

TRANSFORMERS: Forged to Fight

Yapımcılığını Kabam firmasının üstlendiği oyunda, amacınız TRANSFORMERS robotlarınız ile bulunduğunuz arenada rakiplerinizle mücadele etmek olacak. Uzun soluklu mücadeleler ve harika oyun yapısı, oyunu daha da sevmenize neden olacak.

Boxing Star

Kariyerine sokak kavgasıyla başlayan ve zirveye çıkmaya çalışan istekli bir boksçuyu yönettiğimiz oyunda, rakiplerinizi yendikçe artan zorluk seviyesi sizi biraz zorlayabilir.

Head Boxing

Android için başka bir boks oyunu olan Head Boxing, adından da anlaşılacağı gibi, rakiplerini yok etmeyi seven karikatür kafalı karakterleri içeriyor. Ayrıca oyun; hayatta kalma, şampiyonluk ve çok oyunculu gibi 7 farklı moddan oluşuyor.

Skullgirls

Skullsgirls, konsolu andıran grafikler ve mücadele sistemi ile Android için en iyi dövüş oyunlarından biri. Animasyonlu çizgi film karakterlerinİ içeren oyunda, her seviyede daha zor bir rakip karşınıza çıkacak.

CATS: Crash Arena Turbo Stars

Robot arabaların kıyasıya bir savaş içine girdiği bu oyunda, parçaları doğru birleştirerek en güçlü arabayı tasarlamalısınız. Daha sonra tasarladığınız arabaları arenada rakiplerle kapıştırarak güçlü olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor.

WWE Mayhem

WWE, en iyi dövüş oyunları listesinin olmazsa olmazları arasında. John Cena, Rock, Brock Lesnar, Undertaker ve World Wrestling Entertainment'ın diğer karakterlerini kontrol edebileceğiniz oyun, kolay kontrollere ve iyi derecede grafiklere sahip.