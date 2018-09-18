Mükemmel Instagram Fotoğrafları İçin 5 Öneri

Akıllı telefonların çoğalmasıyla herkes fotoğrafçı oldu. Sorun şu ki birçoğumuz cebimizde taşıdığımız gelişmiş kameraların özelliklerini kullanmıyoruz ve hatta bilmiyoruz.

Bu yazımızda Instagram fotoğraflarınızı mükemmelleştirmek için kullanabileceğiniz tam 5 yöntemi listeledik. Bunların hepsini açıklayabilmek için Instagram bloggerı Joergh Nicht @jn'in önerilerini inceledik ve etrafımızdaki çevreyi, nasıl en iyi şekilde fotoğraflarız, ışığı inanılmaz fotoğraflar çekebilmek için nasıl kullanabiliriz gibi konulara açıklık getirdik.

1. Gün Işığını Kullanın

Fotoğrafçılar her zaman ışığa önem verirler. Stüdyo fotoğrafçıları, model kusursuzca aydınlanana kadar ışıklarla uğraşırlar. "Kusursuz" kelimesinin anlamı çektiğiniz fotoğrafla vermek istediğiniz mesaja göre değişir.

Mükemmel ışık diye bir şey yoktur, tüm ışıklar farklı bir atmosferi yansıtır. Örneğin ben, sabah gün ışığının yarattığı mod ve renklerle çalışmayı seviyorum. Bir ayrıntı olarak, büyük şehirlerde gün boyunca bir ton toz kalkar ve bu yüzden de sabahın ilk ışıkları öğlene nazaran daha parlak ve temiz olur.

Özellikle mimari fotoğrafçılar, sabah ışığından yararlanırlar çünkü küçük detaylar ve yapılar çok daha net, belirgin olur. Sabahları fotoğraf çekmenin bir avantajı daha vardır; sabah saatlerinde sokaklarda fazla kişi olmaz bu yüzden dikkatiniz dağılmadan fotoğrafını çektiğiniz objeye yoğunlaşabilirsiniz.

2. Derinlik Yaratmak

Tek noktalı perspektifi olan fotoğraflarda tüm çizgiler bir kaybolma noktasında biter, göze sonsuzmuş gibi gelir. Tek noktalı perspektifler fotoğrafa derinlik verir ve boşluk oluşturur. Yukarıdaki ve aşağıdaki fotoğraflarda bunlar kullanılmış. Efekti, pencereleri perspektif ile küçülterek artırabilirsiniz. Trenlerdeki pencereler büyük dururken üstteki pencereler onlar kadar büyük değildir.

Tek noktalı perspektifi deneyebilmek için telefonunuzdaki kamera ayarlarından grid seçeneğini açmanızı öneririm. Grid (kılavuz çizgi) sadece kamerayı düz tutmanızı sağlamıyor ayrıca fotoğrafın ekrana oranının nasıl dağıldığını görmenize yardımcı oluyor.

Tek noktalı perspektif kısa sürede etkisini yitirebilir, bu yüzden birçok perspektifle oynamalısınız. Örneğin, önünüzdeki bir eve aşağıdan bakın veya kamera lensini sokağın yüzeyine çok yakından tutarak bir böceğin gözünden çekin.

Yukarıdaki fotoğraf; Neues müzesinde, telefon baş üstünde tutularak çekildi. Farklı dokuların bir karışımı olması amacıyla çekilen bu örnekte ışık, kaldırım taşlarının oluşturduğu desende parlıyor. Ayrıca bu fotoğrafta eski kaldırım taşları ve yeni, bitmemiş James Simon Galerisi, eski-yeni karışımı iç içe. Son olarak, bir binanın ne kadar büyük veya küçük olduğunu gösterebilmek için fotoğrafınıza bir insan ekleyebilirsiniz.

4. Yansımalarla Oynayın

Aynalar ve camlara bakarken aynı şeyi iki kez farklı şekillerde görürsünüz. Su birikintileri bile bir şeyi yeni ve ilginç bir şekilde yansıtabilmek için idealdir.

Fernsehturm (tv kulesi) Berlin'in en ikonik ve en çok fotoğraflanmış noktalarından biridir. Bir su birikintisinde veya camda tv kulesini iki defa görürsünüz - yansıma fotoğrafa gariplik ekler. Buna benzer bir efekt ortaya çıkarmak için, mağaza camlarına yansıyan yayaların fotoğrafını da çekebilirsiniz.

5. Telefonunuzun Teknik Özelliklerini Sonuna Kadar Kullanın

Bir fotoğraf çekerken kamera üzerinde tamamen kontrol sağlamak gerekir. Telefonunuzun profesyonel kamera moduyla birçok seçeneği kullanabilirsiniz. Örneğin, ışığı düzeltebilirsiniz veya odağı elinizle ayarlayabilirsiniz -ki bu özellikler yakın çekimlerde çok işinize yarar. Ayrıca ışığın kötü olduğu yerlerde size yardımcı olur. Örneğin gölgeler çok sertse ve renkler arasında çok zıtlık varsa ışığı elle ayarlamak daha kolaydır.

Ayrıca eğer telefonunuz fotoğrafları RAW modunda kaydediyorsa, onu da bir denemenizi öneririm. Çünkü RAW dosyalarında JPG'den daha fazla bilgi depolanır. RAW dosyaları ile düzenleme daha da kolay olur. Örneğin üstteki fotoğrafta, tavan biraz daha ışıklandırılmış, böylece açık renkli tahtalar daha da belirgin olmuş.