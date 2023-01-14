İnternet, sayısız mecraya ev sahipliği yapıyor. Ancak bazıları var ki bir kez kullanmaya başladığınızda bir daha unutamayacağınız türlerden.

Akıllı telefon ve internete erişim artık pek çoğumuz için bir lüks değil. Ancak özellikle de interneti kaliteli bir şekilde kullanmak, sosyal medyadan vakit bulamayan kullanıcılar için oldukça lüks bir durum.

Aslında büyük bir özenle hazırlanmış olan öyle kaliteli internet siteleri var ki bu sitelere giriş yaptıktan sonra interneti gerçekten de ne kadar verimli kullanabileceğinizi anlayacaksınız.

"Coqui"yi kullanarak sesinizi İngilizceye çevirebilirsiniz.

Yapay zeka destekli internet sitesi, konuşmanızı kaydedip İngilizceye çeviriyor. Sesinizin nasıl çıkmasını istediğinizi de seçebiliyorsunuz.

Coqui'ye ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Radiooooo, yıllara ve ülkelere göre müzik dinlemenize imkan tanıyor.

Oldukça eğlenceli bir arayüze sahip olan internet sitesi, 1900'lü yıllardan bugüne dek 10'ar yıllık periyotlarla, dönemin popüler müziklerine ulaşmanızı sağlıyor.

Radiooooo'ya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Doğal yaşam meraklıları buraya: Ocearch isimli internet sitesi, takip cihazı takılmış köpek balıkları ile caretta caretta'ların gündelik hayatını takip etmenizi sağlıyor.

Deniz canlılarının güzergahlar ve bu canlıların kaç yaşında oldukları gibi özelliklerini de inceleyebilirsiniz.

Ocearch'e buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İnternette güvenliği sağlamak çok zor. Bir e-posta adresi veya telefon numarasının daha önce sızdırılıp sızdırılmadığını öğrenmek isterseniz "Have I Been Pwned?" tam sizin için!

Oldukça basit bir arayüze sahip olan internet sitesine e-posta adresi veya telefonunuzu girdiğinizde, şifresi ifşa olmuş veya hacklenmiş hesapları görebilirsiniz.

Have I Been Pwned?'e buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Günümüz dünya siyasi haritasını biliyor olabilirsiniz. Peki ya MÖ 3200 yılını? "GeaCron" isimli internet sitesini kullanarak MÖ 3200'li yıllara dönüp, dünya siyasi haritasının yıllar boyunca nasıl değiştiğini inceleyebilirsiniz.

Coğrafya ve tarih meraklıları, bu internet sitesinde dolaşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaklar.

GeoCron'a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gelecekteki kendinize bir mesaj göndermek istemez misiniz? İçeriği ne olursa olsun, yıllar sonra karşılaştığınızda belki mutlu edecek, belki üzecek, belki gurur verecek bir mesaj. FutureMe'yi kullanarak 10 yıl sonrası için kendinize bir e-posta yazabilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey, dilediğiniz şeyleri yazmak ve zamanı seçmek. e-posta adresini ve telefon numarasını girdikten sonra yapacağınız bir şey kalmıyor. Seçtiğiniz tarihte, kendinize yazdığınız bir e-posta alacaksınız.

FutureMe'ye buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Vakit geçirecek bir şeyler mi arıyorsunuz? PCjs Machines isimli internet sitesini kullanarak eski işletim sistemlerini ve Wolfenstein 3D gibi tarihin en eski oyunlarını internet tarayıcınızda kullanabilirsiniz.

Bu siteyi kullanarak eski bir hesap makinesini bile çalıştırabileceğinizi söyleyelim.

PCjs Machines'e buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gündelik hayatta gerek bakım yapmak gerekse güzel görünmek için türlü türlü ürün kullanıyoruz. EWG Skin Deep isimli internet sitesi, makyaj malzemesi ve krem gibi ürünlerin içeriğini inceleyip, zararlı madde olup olmadığını incelemenizi sağlıyor.

Sadece kendiniz için değil, bebeğiniz için kullandığınız şampuan veya krem gibi ürünler için de sorgulama yapabilirsiniz.

EWG Skin Deep'e buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kısa süreli e-posta adresine ihtiyacınız olduğunu varsayalım. "10 Minute Mail" isimli internet sitesini kullanarak sahte bir internet sitesi oluşturabilirsiniz.

Sadece 10 dakikalığına kullanabileceğiniz e-posta hesapları oluşturabileceğiniz internet sitesi, bu 10 dakikalık süreçte gelen e-postaları görmenizi de sağlıyor.

10 Minute Mail'e buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gitmek istediğiniz bir yer var ancak şartlar nedeniyle gidemiyor musunuz? "AirPano" ile dünyanın dört bir yanını 360 derecelik fotoğraf ve videolar ile dolaşabilirsiniz.

Görüntülerin ultra yüksek çözünürlükte olması ise hizmetin başka bir avantajı.

AirPano'ya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Dolabınızda hangi malzemelerin olduğunu biliyor ancak akşam yemeğinin adını bir türlü koyamıyor musunuz? "Evdekilerle"yi kullanarak Türk mutfağına uygun yemek önerileri alabilirsiniz.

Aslına bakacak olursak Evdekilerle gibi sayısız internet sitesi var. Bu siteyi avantajlı kılan şey, Türk usulü yemekler için öneri veriyor oluşu. Farklı ülkelerdeki benzer siteleri kullandığınızda menemen gibi tavsiyeler alamıyorsunuz.

Evdekilerle'ye buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Az önce yıllar sonraki kendimize mail gönderebileceğimiz bir siteden bahsetmiştik. Bu kez de ölümümüzden sonra sevdiklerimize bırakacağımız bir hizmetten bahsedelim: "WeExpire"

Öldükten sonra okunmasını istediğiniz bir mesajı yazın ve bu mesajı QR olarak dönüştürün. Daha sonra da bir e-posta adresi girin ve hareket süresi belirleyin. Sevdiklerinizle paylaştığınız bu QR kod açılmak istendiğinde e-posta adresinize bir bildirim gidecek. Bu bildirimi belirlediğiniz süre boyunca açmazsanız, sistem öldüğünüzü kabul edecek ve yazdığınız mesajın açılmasını sağlayacak.

WeExpire'a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Futbolu seviyorsanız ve futboldan kopmak istemiyorsanız, Haxball isimli internet sitesi üzerinden çevrim içi maçlara katılabilirsiniz

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Oyunun gelişmiş bir yapısı yok ancak vakit öldürmek için birebir.

Haxball'a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İster odanızda olun isterseniz işletmenizde. Ortamın ambiyansını değiştirmek istediğinizde "Mynoise"ı tercih edebilirsiniz. Devasa bir veritabanı içeren internet sitesi, arka planda benzersiz sesler çalmasını sağlıyor.

Sitenin veritabanı o kadar geniş ki aradığınız bir arka plan sesini bulamama olasılığınız yok.

Mynoise'a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sizler de bildiğiniz ve sevdiğiniz internet sitelerini yorumlarda önerebilirsiniz.