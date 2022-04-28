Aslında Fiat 124 şasesinin üzerine inşa edilen Murat 124'e neden "Hacı Murat" dendiğini hiç düşündünüz mü? Bu ismin arkasındaki en somut iki iddiaya yakından bakalım.

Ülkemiz hiçbir zaman kendi arabasını seri üretime geçirememiş olsa da (TOGG ile bu hasretimizin son bulmasını diliyoruz.) bazı özel arabaları benimsemiştir. Bunlar arasında günümüzde bile çılgınlar gibi kullanılan kuş serisi arabaları vardır. Bunun dışında Anadol'un da yeri ülkemizde farklıdır. Bu efsaneler dışında bir araba daha vardır ki bir dönemin prestijli sayılabilecek arabalarındandır. Yeşilçam filmlerinde de sık sık gördüğümüz, tatlı tasarımıyla bizlere eski Türkiye'yi hatırlatan Murat 124'ten bahsediyoruz.

Fiat 124 modelinden baz alınarak ülkemize uyarlanan Murat 124'ün bir adı daha var: Hacı Murat. Peki bu arabaya neden "hacı" deniliyor hiç düşündünüz mü? Bugün sizlere Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurmuş efsane araba Murat 124'ü ve bu arabanın "hacı" ismini almasının ardında yatan nedenleri açıklayacağız.

Sevginin emek olduğu yılların arabası: Murat 124

Murat 124, herkesin bildiği adıyla Hacı Murat, 1971 yılında Bursa'daki Tofaş Otomobil fabrikasında üretilmeye başladı. Fiat 124 şasesi üzerine oturtularak üretilen araba, aynı zamanda Türkiye'nin ilk yabancı lisanslı otomobili. Türkiye pazarına girerken yerelleştirme politikası izleyen Fiat ve Tofaş Otomobil, arabanın üretildiği Bursa'nın başkent olduğu dönemlerde padişah olan 1. Murat'a ithafen arabaya "Murat 124" ismini verdi. 1971 ile 1977 yılları arasında toplamda 134 bin 867 adet Murat 124 üretilirken, araç kuş serisiyle birlikte üretim bandından indirildi.

Murat 124'ün "Hacı Murat" lakabı nereden geliyor?

Murat 124'ün "Hacı Murat" lakabı almasına arkasında bazı iddialar var. Bu iddiaların doğruluğu elbette günümüzde tam olarak bilinmiyor, ancak bir tanesi son derece sağlam bir temel üzerinde duruyor. Şimdi sizlere tarihle de örtüşen bu iddia üzerinden Hacı Murat efsanesinin doğuşunu anlatacağız.

1974 öncesinde hacca arabayla gitmek yasaktı. 1974'ten sonra ise kişisel arabalarla hacca gitmek serbest oldu. Bu olayın ardından pek çok kişi Murat 124'lerine atlayarak hacca gitti ve geldi. Bu sebeple de Murat 124'ler hacca gitmiş arabalar oldu. Hatta o dönem yaşayan insanlardan edindiğim bilgilere göre insanlar Murat 124'lerini satarken "Hacca giden araba" şeklinde satıyorlardı. Bunu günümüze uyarlarsak "Doktordan, memurdan temiz araba" şeklinde arabasını satan insanlarla örtüştürebiliriz. Bu olay Murat 124'lerin hacı murat olmasını sağladı.

Bu iddia dışında mantıklı olan bir diğer iddia ise Murat 124'ler için kullanılan "hacı" lakabının 90'lı yıllarda kullanılmaya başlaması. 1990'lı yıllarda artık yaşlanmış Murat 124'lere hacı denmeye başlamıştı. Bu iddia da tutarlı olsa da günümüzde olduğu gibi o dönemde de pek çok yaşlı araba olduğunu düşünürsek ilk iddiayı daha tutarlı buluyorum.

Bugün sizlere Murat 124'lere neden "Hacı Murat" dendiğini açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

Kaynak: 1, 2, 3