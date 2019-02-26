Amazon Türkiye’nin İlk Üst Düzey Yöneticisi Belli Oldu

19 Eylül 2018’de resmi olarak Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan Amazon, bir dönem Google’da da çalışan ve son zamanlarda girişimcilik yapan Özgür Ünlü’yü pazarlama biriminin başına getirdi.

Dünya’nın en değerli şirketlerinden olan Amazon’un Türkiye kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Bir dönem Google, Akbank ve HSBC gibi şirketlerde dijital iletişim ve pazarlama ekiplerini yöneten Özgür Ünlü, artık Amazon Türkiye’de aynı Pazarlama Müdürü olarak görev yapacak.

Ocak ayında Amazon’daki görevine başladığı kaydedilen Ünlü’nün yurtiçinde ve yurt dışında girişimcisi ya da yatırımcısı olduğu pek çok mobil uygulama bulunuyor. Bunlardan birisi kuru temizleme ve lostra gibi hizmetleri mobil uygulama üzerinden sunan Temiz, diğeri ise İstanbul’daki ofis çalışanlarına sağlıklı atıştırmalıklar sunan Gustofis.

Tarsus Amerikan Koleji mezunu olan Özgür Ünlü, sonrasında ODTÜ’de lisans eğitimi aldı. Ardından Boğaziçi Üniversitesi’ne de yüksek lisansını tamamladı. Türkiye pazarını yakından tanıtan Ünlü, Amazon’un ülke içindeki pazarlama faaliyetlerini yürütecek.