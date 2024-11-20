Türkiye'nin İlk Sanal Gerçeklik Müzesi Müzeverse Açıldı!

Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse, UNIQ İstanbul'da kapılarını açtı.

VR Future, Fransa merkezli ödüllü sanal gerçeklik şirketi Excurio ile iş birliği yaptı ve Türkiye'nin ilk özel sanal gerçeklik müzesi olan Müzeverse'i UNIQ İstanbul'da açtı. Bu müzede sanal gerçeklik teknolojisi ile tarihte kapsayıcı bir yolculuğa çıkmak mümkün oluyor.

Açılış gösteriminde ise Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi hikâyesi ziyaretçileri bekliyor. Bu deneyimde bize Mona adında bir rehber eşlik ediyor ve 4500 yıl öncesine bir yolculuk yapıp Kral Khufu'nun cenaze törenine katılabiliyoruz. Bu esnada Giza Platosunu, Sfenks Heykelini ve Büyük Piramit'in gizli alanlarını keşfetme fırsatı sunuyor. Müzeverse'te katılımcılar pasif bir ziyaretçi konumundan alınıp aktif bir kâşif hâline geliyor.

Müzeverse, müze deneyimini değiştirmeyi amaçlıyor

Müzeverse, son teknoloji VR'ları entegre ederek benzersiz bir etkileşim düzeyi sunuyor. Böylece ziyaretçiler tarihi adım adım kendileri keşfedebiliyorlar. Müzeverse, insanların kültürel miraslar ile bağlantı kurma şeklini yeniden tanımlamaya hazırladığını ifade ediyor.

VR Future Kurucusu Farad Rahman, “Müzeverse, yalnızca VR teknolojisini müzelere getirmekle kalmıyor, aynı zamanda tarihle nasıl etkileşim kurduğumuzu ve onu nasıl deneyimlediğimizi yeniden şekillendiriyor. Tarihi mekanların içinde dolaşabilme, tarihi karakterlerle etkileşim kurabilme ve geçmişi adeta yeniden yaşayabilme imkanı sunan Müzeverse, tüm bu yönüyle klasik müzecilik anlayışını geride bırakarak benzersiz bir deneyim sağlıyor. Bu projeyle ziyaretçilere tarihsel olayların bir parçası olma fırsatı sunuyoruz ve bu sürükleyici deneyim, insanların kültürel mirasa bakış açısını nesiller boyu dönüştürecek.” ifadelerini kullandı.

VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano ise “Sanat ve teknolojiyi daha önce hiç yapılmamış şekillerde birleştirerek, ziyaretçilerin tarihle tamamen yenilikçi bir şekilde etkileşime girmesini sağlayan bir müze deneyimi yaratıyoruz. Müzeverse, bir müzeden çok daha fazlası ve zaman içinde interaktif bir yolculuk. Müzeverse, yalnızca bir müze olmanın ötesine geçerek, insanlığın kültürel mirasını en ileri teknolojilerle buluşturarak geçmişle bağ kurmanın ve onu anlamanın devrim niteliğindeki bir yolunu sunuyor. Amacımız, ziyaretçilerin sadece görsel bir deneyim yaşaması değil, aynı zamanda tarihin içine adım atarak onun bir parçası olmalarını sağlamak. Bu yolculuk, tarihe ve sanata yepyeni bir perspektiften bakma fırsatı sunarken, ziyaretçilerin geçmişteki kültürlerle daha derin bir bağ kurmalarına imkan tanıyor.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

VR Future, Paris merkezli Excurio ile iş birliği yapıyor.