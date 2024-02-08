26 Şubat'ta İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan The Mobile World Congress 2024 öncesinde GLOMO, MWC 2024'te ödüllere aday olan markaları, cihazları ve teknolojileri açıkladı.

Pek çok farklı kategoride ödül verilecek olan The Mobile World Congress 2024'te öne çıkan markalar arasında elbette Apple ve Samsung yer alsa da, farklı üreticilerin de farklı kategorilerde ödüle aday oldukları göze çarpıyor.

Değerlendirme yapılacak kategoriler arasında ise En İyi Akıllı Telefon, Çığır Açan Cihaz İnovasyonu, En İyi Bulut Çözümü, En İyi Yapay Zeka İnovasyonu gibi kategoriler yer alıyor.

Öne çıkan kategoriler ve bu kategorilerdeki adaylar ise şu şekilde:

En İyi Akıllı Telefon

iPhone 15 Pro

Google Pixel 8 Serisi

OnePlus Open/OPPO Find N3

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy Z Flip 5

Çığır Açan Cihaz İnovasyonu

Google - AI

Google - Genişletilmiş Pixel yazılım güncellemeleri

Honor Magic V2 - silikon-karbon çift batarya teknolojisi

OnePlus Open/OPPO Find N3 - OPPO ColorOS 13.2 Canvas

Shift/OnePlus - OygenOS 13.2 Open Canvas

Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 3

En İyi Bulut Çözümü

Mavenir’s Webscale Platform

Orange

Rakuten Symphony Symcloud

SK Telecom

Turkcell & Odine

ZTE

En İyi Yapay Zeka İnovasyonu

Authena AI

China Mobile Zhejang ve Huawei

China Unicom Smart Contact Center

Pangu-Weather

Qualcomm Technologies

Mobil İçin En İyi Çevrim İçi Sağlık İnovasyonu