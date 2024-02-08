Pek çok farklı kategoride ödül verilecek olan The Mobile World Congress 2024'te öne çıkan markalar arasında elbette Apple ve Samsung yer alsa da, farklı üreticilerin de farklı kategorilerde ödüle aday oldukları göze çarpıyor.
Değerlendirme yapılacak kategoriler arasında ise En İyi Akıllı Telefon, Çığır Açan Cihaz İnovasyonu, En İyi Bulut Çözümü, En İyi Yapay Zeka İnovasyonu gibi kategoriler yer alıyor.
Öne çıkan kategoriler ve bu kategorilerdeki adaylar ise şu şekilde:
En İyi Akıllı Telefon
- iPhone 15 Pro
- Google Pixel 8 Serisi
- OnePlus Open/OPPO Find N3
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy Z Flip 5
Çığır Açan Cihaz İnovasyonu
- Google - AI
- Google - Genişletilmiş Pixel yazılım güncellemeleri
- Honor Magic V2 - silikon-karbon çift batarya teknolojisi
- OnePlus Open/OPPO Find N3 - OPPO ColorOS 13.2 Canvas
- Shift/OnePlus - OygenOS 13.2 Open Canvas
- Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 3
En İyi Bulut Çözümü
- Mavenir’s Webscale Platform
- Orange
- Rakuten Symphony Symcloud
- SK Telecom
- Turkcell & Odine
- ZTE
En İyi Yapay Zeka İnovasyonu
- Authena AI
- China Mobile Zhejang ve Huawei
- China Unicom Smart Contact Center
- Pangu-Weather
- Qualcomm Technologies
Mobil İçin En İyi Çevrim İçi Sağlık İnovasyonu
- Authena
- China Mobile ve ZTE
- Mediwave Pte.
- Sir Run Run Shaw Hastanesi, China Unicom, China Information Technology
- Hyodol