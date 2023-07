Netflix mobil uygulamasına "My Netflix" isimli yeni bir özellik eklendi. Bu özellik, kullanıcılar için küçük bir profil sayfası olarak hizmet verecek. Kullanıcılar, bu sayfa ile hızlıca içerik bulabilecekler.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, mobil uygulaması için kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir özellik oluşturdu. "My Netflix" olarak isimlendirilen bu yeni özellik, en basit anlatımıyla kullanıcıların dizi ve filmler için özel olarak uyarlanmış profil sayfaları olacak. Kullanıcılar, My Netflix üzerinden anında içerik bulup, izlemeye başlayabilecekler.

Netflix'in mobil uygulamasına eklenen My Netflix bölümü, kullanıcıların indirdikleri, beğendikleri ve izlemek üzere kaydettikleri dizi ve filmlere anında ulaşmalarını sağlayacak. Ayrıca, Netflix'in gönderdiği bildirimler de burada olacak. Kullanıcılar, yine Netflix ana sayfası ve keşfet bölümü üzerinden özelleştirilmiş geniş kütüphaneye ulaşmaya devam edebilecekler.

My Netflix özelliği işte böyle görünüyor:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, My Netflix sayfasına uygulamayı açtıktan sonra sağ alt bölümdeki simge ile ulaşılacak.

Netflix'in resmi açıklamasına göre mobil uygulamadaki My Netflix özelliği, an itibarıyla iOS için dağıtılmaya başladı. Android kullanıcıları ise ağustos ayının başı itibarıyla My Netflix özelliğini kullanabilecekler. Dağıtım sürecinin ne zaman tamamlanacağı ile ilgili net bir takvim açıklaması bulunmuyor.