Bloomberg'e göre geçtiğimiz yıl yaşanan darbe ile yönetimi orduya geçen Asya ülkesi Myanmar dijital para çıkarmayı planlıyor. Gelen açıklamalarda bu hamlenin 'ülke ekonomisini iyileştirmek' için yapılabileceği aktarıldı

Kripto paraların hızla yaygınlaşması sebebiyle birçok ülke, merkeziyetsizlik kavramına sahip olmayan, kendi dijital paralarını çıkarmayı ya da bu alanda ciddi adımlar atmayı planlıyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde de bu konuda Dijital Türk Lirası konusunda bir adım atıldığını sizlere aktarmıştık. Bunun yanı sıra Çin, şu an devam eden Pekin 2022 kış olimpiyatlarında 'dijital yuan' kullanımına izin vermişti. Ayrıca Bahamalar, Ekim 2020’de merkez bankası dijital para birimini (CDBC) piyasaya süren ilk ülke olmuştu. Şimdi de bir Asya ülkesinden bu konuda bir adım geldi.

Cointelegraph’a göre Çin sınırında bulunan Asya ülkesi Myanmar da kendi dijital para birimini piyasaya sürmeyi planlıyor. Haberlere göre ülkede geçtiğimiz yıl gerçekleşen darbenin ardından yönetime el koyan ordu, yerel ekonomiyi iyileştirmek için bu tarz bir para birimini çıkarmak istiyor.

“Finansal faaliyetleri iyileştirebilir”

Bloomberg tarafından geçtiğimiz perşembe günü yayımlanan bir rapora göre ülke yönetiminde bulunan Tümgeneral Zaw Min Tun, dijital bir para birimini piyasaya sürmenin ‘Myanmar’daki finansal faaliyetleri iyileştirebileceğini” ifade etti. Ancak askeri hükümetin sözcülüğünü de üstlenen Tun; para biriminin yerel şirketlerle çalışarak mı yoksa kendileri oluşturarak piyasaya sürmek mi istedikleri konusunda kararsız olduklarını da sözlerine ekledi.

Dünya Bankası da geçtiğimiz haftalarda yayımladığı bir raporda Myanmar’ın ekonomisinin, yaşanan darbe ve hükümetin devrilmesi sebebiyle sadece %1 büyümesinin beklendiğini kaydetmişti. Bu sebeple de ödeme yöntemi olarak kullanılması planlanan dijital para biriminin ülkedeki ekonomiyi iyileştirmesinin beklendiği ifade edildi.

Ek olarak paylaşılan raporda Merkez Bankasının dijital para projesinde yer alıp almayacağının belirsiz olduğu ifade edildi. Ülkenin merkez bankası, darbe gerçekleşmeden önce dijital varlık ticareti yapanların hapse girebileceğini ifade etmişti. Ancak bu durumun ordunun başa geçmesinden sonda değişmiş olabileceği aktarıldı. Myanmar Merkez Bankası’ndan Win Mynt de yaptığı açıklamalarda, “Bu noktada hâlen dijital para birimleri konusunda bilgi ediniyoruz ve tartışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tarz varlıkların hem artılarını hem de eksilerini göz önünde bulundurmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.