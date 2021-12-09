Fransa ile İsviçre'nin merkez bankaları tarafından sürdürülen Jura Projesi kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. İki ülkenin merkez bankaları arasında, başarılı bir dijital euro transferi gerçekleştirildi. Bu durum, Avrupa'da ilk kez yaşanıyor.

Kripto para piyasalarının her geçen gün biraz daha büyümesi, geleneksel finans dünyasında tedirginliğe yol açtı. Özellikle de merkez bankaları, devasa paraların kripto dünyasına akmasından pek de memnun değiller. Hatta bir süredir, pek çok ülke kendi dijital para birimini oluşturmak için çalışıyor. Bu dijital paralar, Blockchain teknolojisine dayanıyor ve Bitcoin'den esinlenerek oluşturuluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir süredir dijital para projesi üzerinde çalışıyor. Ancak bu konuya yoğunlaşmış olan tek ülke, Türkiye değil. Örneğin Fransa ve İsviçre de dijital para birimi oluşturmak için bir süredir çalışıyordu. Hatta iki ülkenin merkez bankaları, Jura Projesi olarak isimlendirdikleri bir çalışma kapsamında dijital euro ile dijital frang transferi gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Şimdi bu projede önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa'da ilk kez, resmi dijital para birimlerinin sınır ötesi transferi gerçekleştirdi.

Test başarılı olmuş olsa da acele edilmeyecek

Yapılan dijital para transferi ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre bu başarılı transfer, tokenleştirilmiş euronun diğer kripto para birimleri gibi farklı kurumlar arasında transfer edilebilir olduğunu gözler önüne serdi. Yani dijital para dünyasındaki en önemli kilometre taşlarından bir tanesi aşıldı. Ancak kurumlar, konuyla ilgili olarak aceleci davranmayacaklarını, dijital euro ihracatının hemen başlamayacağını söylüyorlar.

Jura Projesi, Avrupa için de diğer ülkeler için de oldukça önemli. Çünkü dijital paraların güvenliği sağlanabilirse, banknotlara duyulan ihtiyaç tamamen ortadan kalkabilir. Zira insanlar, akıllı telefon gibi cihazlarda oluşturacakları cüzdanlar üzerinden anında ödeme yapabilecekler. Dijital paraların en büyük faydası ise sahte paraları ortadan kaldırabilecek potansiyele sahip olması. Zira sahte dijital para üretimi mümkün değil.