n11'in sahibi olan Doğuş Planet, e-ticaret platformunun halka arz edilmesi için Sermaye Piyasaları Kurulu'na başvuru yaptı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre n11'in yüzde 15,3'lük bölümü halka arz olacak.

Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformlarından bir tanesi olan n11, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz başvurusu yaptı. n11'in internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre platformun yüzde 15,3'ünün halka arz edilmesi planlanıyor. Bu başvuru, n11'in büyümesine katkı sağlayacak gibi görünüyor.

SPK'ya başvuru yapan n11, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Bu bağlamda, hisse başı fiyat ya da talep toplama tarihleri gibi detaylar şimdilik bilinmiyor. Ancak şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yatırımcılar, n11'in 33 milyon liralık sermaye bölümüne ortak olabilecekler. n11'in sahibi olan Doğuş Planet, bu işlemle birlikte n11'in genel sermayesini 182,6 milyon liradan 215,6 milyon liraya yükseltecek.

n11'in ticaret hacminin 8,2 milyar lira olduğu açıklandı

n11'in halka arz işlemleri için yapılan başvuruda, henüz taslak aşamasında olan bir izahname yer alıyor. Bu izahnamede yer alan bilgilere göre n11, şu an Türkiye'nin en büyük üçüncü e-ticaret platformu. Şirketin Türkiye'deki pazar payı yüzde 6,5 olarak açıklanırken n11'in ticaret hacmi, yüzde 48 artarak 8,2 milyon TL'ye ulaşmış durumda.

Bir süre önce 2020 yılı mali durumunu açıklayan n11, 1 milyar TL kazandığını açıklamıştı. Buna göre şirketin gelirleri yüzde 56 artmıştı. Platformun geçtiğimiz yıl ettiği kar ise yüzde 33 civarında artarak 58,5 milyon TL olarak kayıtlara geçmişti. Bu arada, n11'in aracı bir kurum olduğunu, gelirlerin en büyük kaynağının satıcılar olduğunu belirtmekte fayda var.