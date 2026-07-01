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Google, Bugüne Kadarki En Ucuz ve Verimli Görsel Modeli Nano Banana 2 Lite'ı Duyurdu!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google, hızlı işlemler için tasarlanmış, bugüne kadarki en ucuz ve en verimli görsel modeli dediği Nano Banan 2 Lite'ı tanıttı.

Google, Bugüne Kadarki En Ucuz ve Verimli Görsel Modeli Nano Banana 2 Lite'ı Duyurdu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, yapay zeka tabanlı görsel ve video üretim araçlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, yaptığı resmi duyuruyla hem daha hızlı hem de ciddi oranda daha bütçe dostu olan yeni yapay zeka modeli "Nano Banana 2 Lite"ı piyasaya sürdüğünü açkladı.

Nano Banana 2 Lite modeli, Google tarafından firmanın şimdiye kadarki en verimli ve en az maliyetli görsel modeli olarak nitelendiriliyor. Gelin Nano Banana 2 Lite’ın neler sunduğuna birlikte bakalım.

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Google, Bugüne Kadarki En Ucuz ve Verimli Görsel Modeli Nano Banana 2 Lite'ı Duyurdu!
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Karşınızda Nano Banana 2 Lite

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Yapay zekâ dünyasındaki üretim hızı ve maliyetleri değiştireceği söylenen yeni Nano Banana 2 Lite, teknoloji devine göre bir önceki versiyona kıyasla hem ciddi şekilde daha hızlı çalışıyor hem de çok daha ekonomik bir işletme maliyeti sunuyor. Google, bu hamlesiyle özellikle yüksek hacimli içerik üretmek ve hızlıca taslak oluşturmak isteyen profesyonelleri hedefliyor.

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Modelin en dikkat çekici yanı, oldukça düşük bir gecikme süresine sahip olması ve tek bir görseli sadece 4 saniye içinde üretebilmesi. Modelin en dikkat çekici yanı, oldukça düşük bir gecikme süresine sahip olması ve tek bir görseli sadece 4 saniye içinde üretebilmesi. Google, peş peşe çok sayıda görsel üretmesi ve bunlar üzerinde hızlıca değişiklik yapması gereken kullanıcılar için bu modelin ideal bir seçenek olduğunu belirtiyor. Üstelik maliyet tarafında da agresif bir fiyatlandırma mevcut: Model, 1.000 görsel başına sadece 0.034 dolar gibi oldukça düşük bir ücretle çalışıyor.

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Google, görsel modelleri konusunda hamlelerini son zamanlarda iyice hızlandırdı. Geçen yaz ilk orijinal Nano Banana gelmişti ve dünyayı kasıp kavurmayı başarmıştı. Sonrasında ise Şubat 2026’da Nano Banana 2’yi tanıtmıştı. Gelişmiş ve daha ağır iş yükleri gerektiren profesyonel senaryolar için de Nano Banana Pro sunuluyordu. Yeni çıkan Banana 2 Lite ise tamamen yüksek hızda gerçekleşmesi gereken işlemler için verimli ve ucuz bir versiyon olarak geldi.

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