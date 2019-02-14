Xiaomi Mi 9 Explorer Edition'dan İlk Görsel Geldi

Kamera konusundaki eksiğini Mi 9 ailesi ile gidermeyi düşünen Xiaomi, Mi 9 Explorer Edition'ı dörtlü arka kamera kurulumu ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Xiaomi, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde Mi 8 ile birlikte uygun fiyatlı Mi 8 SE ve premium Mi 8 Explorer Edition modellerini de tanıtmıştı. Mi 9, 20 Şubat’ta gerçekleşecek lansman etkinliğinde tanıtılacak. Mi 9 SE modelinin gelip gelmeyeceği bilinmiyor ancak Mi 9 Explorer Edition ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşanmış durumda.

Weibo’da paylaşılan görsele göre Mi 9 Explorer Edition, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yarı saydam bir arka panel ile karşımıza çıkacak. Ancak cihazla ilgili en ilginç nokta, dört arka kamera ile gelecek olması. Zira sızdırılan basın görseline göre cihaz, sol üst köşeye dikine yerleştirilmiş dörtlü kamera modülüne sahip olacak.

3 arka kamera ile tanıtılacak olan Mi 9’un 48MP’lik bir Sony IMX586 sensör, bir derinlik sensörü ve bir geniş açı kameraya sahip olacağını biliyoruz. Muhtemelen Mi 9 SE modelinde bu kameralara bir de 3 boyutlu haritalandırma yeteneğine sahip ToF sensörü eklenecek. Ancak şu an için elimizde kesin bir bilgi bulunmuyor.

Xiaomi, her geçen gün akıllı telefon pazarındaki payını biraz daha artırıyor. Ancak şirket, premium akıllı telefonlar söz konusu olduğunda rakiplerinin yanına bile yaklaşamıyor. Xiaomi’nin Samsung ve Apple gibi şirketler ile premium segmentte rekabet edememesinin en büyük nedenlerinden biri kameraydı ve bu fark, bu yıl kapanacak gibi görünüyor.