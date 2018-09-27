İnsanın karanlık tarafının merkezini oluşturan D-Faktörü sizde var mı?

Sadistlikten psikopatlığa, çoğu karakteristik özellik karanlık bir ortak noktayı barındırmakta. Egoistlik ya da narsistlik, psikopatlık kadar uç ve tehlikeli özellikler olarak görülmeseler de yeni bir araştırma bu ‘karanlık kişisel özellikler’ arasında bir bağlantı olabileceğini buldu.

Kopenhag Üniversitesi’nin yeni çalışmasının sonucunda araştırmacılar bu ‘karanlık özellikler’ için bir ortak payda buldular. ‘D-faktörü’ adı verilen bu ortak payda insanın karanlık tarafının bulunduğu yer olarak biliniyor.

Bu karanlık özellikler psikopatlık, narsistlik, Makyavelizm, karanlık üçlü, egoistlik, sadistlik ve kindarlık gibi birçok özelliği kapsıyor.

Karanlık Üçlü Nedir?

Karanlık üçlü; narsistlik, psikopatlık ve Makyavelizm üçlüsüne verilen isimdir. Bu üç özellik bir insanda bir araya geldiğinde art niyetli bir kişilik ortaya çıkmaktadır.

Örneğin bir insanda D-Faktörü, narsistlik, psikopatlık ya da başka bir karanlık özellik olarak, ya da bunların birleşmiş hali olarak ortaya çıkabilir. Ancak bilimsel yöntemlerle oluşturulan karanlık özellikler analizi sayesinde bireyin D-Faktörüne sahip olup olmadığı tespit edilebiliyor. Ve bu ortak paydayı tespit etmek hastanın tedavi sürecinde büyük kolaylıklar sağlayabiliyor.

Kopenhag Üniversitesi’nde Psikoloji profesörü olan Ingo Zettler, konuyla ilgili “Örneğin kurumsal ve kamu sektörlerinde şiddet eğilimi, kurallara uymama, yalan söyleme ya da kandırma eğilimlerinde bu tespitin önemini görebiliyoruz” diyor.