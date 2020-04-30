Artemis Görevi İçin İniş Aracı Geliştirecek 3 Şirket

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), az önce paylaştığı blog yazısıyla Artemis görevi için iniş aracı geliştirecek şirketleri açıkladı. Buna göre SpaceX, Blue Origin ve Dynetics; Artemis görevinde kullanılmak üzere iniş aracı geliştirecek.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bundan neredeyse tam 1 yıl önce tüm dünyayı heyecanlandıran bir duyuru yapmıştı. Uzay ajansı, 2024 yılında uydumuz Ay’a yeniden insanlı bir görev yapacağını, bu görevde bulunacak astronotlardan birinin de kadın olacağını söylemişti.

İşte tam 1 yıl sonra ‘Artemis’ ismi verilen bu görevde yer alacak özel şirketler bugün açıklandı. NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Artemis görevinde yer alacak 3 özel şirketi açıkladı. Buna göre Dynetics, SpaceX ve Blue Origin, Artemis görevi için iniş aracı geliştirecek.

Şirketlerle yapılan kontratın bedeli 1 milyar dolara yakın:

10 aylık süreç için toplamda 967 milyon dolara denk gelen kontratta her bir şirkete verilen görev de açıklandı. NASA tarafından paylaşılan blog yazısına göre Blue Origin, SpaceX ve Dynetics’in Artemis görevi için geliştireceği iniş araçları şu şekilde belirlendi:

Blue Origin: Kendi New Glenn Roket Sistemi ve ULA Vulcan Fırlatma Sistemi ile fırlatılacak üç aşamalı iniş aracı üretecek. (Integrated Lander Vehicle)

Kendi New Glenn Roket Sistemi ve ULA Vulcan Fırlatma Sistemi ile fırlatılacak üç aşamalı iniş aracı üretecek. (Integrated Lander Vehicle) Dynetics: ULA Vulcan Fırlatma Sistemi'nden fırlatılacak, iniş ve yükselme yeteneklerine sahip iskelet üretecek. (Dynetics Human Landing System)

ULA Vulcan Fırlatma Sistemi'nden fırlatılacak, iniş ve yükselme yeteneklerine sahip iskelet üretecek. (Dynetics Human Landing System) SpaceX: SpaceX Super Heavy adlı roketini kullanacak tam entegre ‘iniş aracı’ üretecek. (Starship)

NASA tarafından seçilen 3 şirket de astronotları güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirmek için iniş aracı geliştirecek. Önümüzdeki 10 aylık süreç içerisinde NASA, her bir şirketle iletişim hâlinde olup gelişmeleri izleyecek. Ajans bu süreç sonunda belirlenen bir tarihte astronotları Ay’a indirecek iniş aracını üretecek şirketi kesin olarak açıklayacak.