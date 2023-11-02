Çad'ın kuzeyindeki bir kayalık, NASA'nın paylaşımından sonra gündem oldu. Bu kayalığı pek çok kişi bir hayvanın yüzüne benzetti.

İnsanlık olarak bir şeyleri bir şeylere benzetme konusunda oldukça başarılıyız. Son olarak Çad'da Trou ay Natron'da bulunan bir volkanik kraterdeki kayalık oluşumu, dev bir hayalet veya hayvan yüzünü andırıyor. Öyle ki NASA, aylar önce çekilen görüntüyü yayımlamak için Cadılar Bayramı dönemini bekledi.

Az sonra paylaşacağımız ilginç görüntü, 12 Şubat 2023 tarihinde çekildi. Bu görüntüyü çeken kişi ise bir astronottu. Uluslararası Uzay İstasyonu bünyesinde görev yapan isimsiz astronot, Nikon D5 fotoğraf makinesi ve 500 milimetre odaklık uzaklığına sahip bir lens ile aşağıdaki görüntüyü yakalamayı başardı. Peki bu gizemli görüntünün altında nasıl bir bilimsel açıklama yatıyordu?

İşte Çad'ın hayalet volkanı

Hayalet yüzü, kısmen volkanın patlamasından sonra yayılan magma çemberinden kaynaklanıyor. Hayalet yüzünün burnu ve gözleri olarak gördüğümüz kısım ise kül yığınlarından oluşuyor. Bilim insanlarına göre bu yapılar günümüzden birkaç bin yıl önce ortaya çıktı.

Hayalet yüzünün ağız kısmına baktığımızda ise beyaz bir bölge görüyoruz. Bu yapı, natron adı verilen bir mineral içeriyor. Natron, çeşitli oranlarda sodyum, karbonat, klor ve sülfatın birleşiminden oluşuyor. Yüzeyde ortaya çıkan sıcak su kaynaklarının buharlaşması ve geride çeşitli materyaller kalmasıyla oluşan bu yapılar oldukça nadir.

1960'larda toplanan örnekler, 14 bin yıl önce bölgenin buzul gölüyle kaplı olduğunu gösteriyor. Zaten Çad da bölge halkının kendi dilinde Göl anlamına geliyor. Her ne kadar bize Cadılar Bayramı için eğlenceli bir görsel seçilmiş gibi gelse de bilim insanları için uzak bölgelerin havadan çekilmiş fotoğrafları büyük bir fırsat sunuyor.

Dünyanın keşfedilmeyi bekleyen pek çok sırrı var ve uydular ile farklı açılardan baktığımızda bu sırları ortaya çıkarmamız daha kolay oluyor. Bir de bence ortaya çıkan figür, hayaletten çok yüzüne beyaz boyalar sürerek savaşa giden Zulu savaşçılarına benziyor. Peki siz bu kayalığa ait görüntüyü neye benzettiniz?

Geçtiğimiz günlerde de insan eline benzeyen bir "ölü yıldız" fotoğrafı paylaşılmıştı: