Ölü bir yıldızın ardında bıraktığı ve bir el iskeletine benzeyen elektromanyetik izi, NASA'nın X-ışını uzay teleskopları aracılığıyla görüntülendi. Görüntü gerçekten büyüleyici.

Devasa bir kozmik el iskeleti görüntülendi. Hayır, bu yılda 61637 yapımda karşımıza çıkan süper kahramanlarla ilgili bir içerik değil. Bizim gerçekliğimizde, uzayda bir yerlerde ölü bir yıldızın arkasında bıraktığı, bir eli andıran elektromanyetik iziyle oluşmuş el iskeleti benzeri bir yapı bulunuyor.

NASA'nın X-ışını teleskopları sayesinde bu yapı görüntülendi. Servis edilen görüntü, gerçekten de ürkütücüydü.

1500 yıl önce ölen yıldızın kalıntısı

Bundan 1.500 yıl kadar önce, galaksimizde bulunan dev bir yıldız, "nükleer yakıtının" tükenmesinin ardından kendi içine çöktü. Böylece aşırı yoğun bir gök cismi olan nötron yıldızına dönüştü.

Nötron yıldızları kendi eksenleri etrafında çok hızlı bir şekilde dönerken Dünya üzerinde taklit edilemeyecek derecede uç noktalara ulaşıp fiziğin sınırlarını zorluyor. Pulsar adı verilen bu yapılardan genç olanlar, sık sık madde ve antimadde püskürtür. Bu da görkemli görüntülerin temelini oluşturuyor.

2001 yılında NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi tarafından ilk defa gözlemlenen PSR B1509-58 pulsarı ve etrafındaki nebula (MSH 15-52) bir insan elini andırıyor. Nötron yıldızı ise el figürünün avucunda duruyor. Gök cismi Dünya'dan 16 bin ışık yılı uzakta bulunuyor.

NASA'nın yeni X-ışını teleskobu olan X-ışını Polormetre Kâşifi (IXPE), MSH 15-52'yi 17 gün boyunca gözlemledi. Bu gözlem süreci sonucunda nebuladaki elektromanyetik alanların nasıl şekillendiği de ortaya çıktı. Elin bilek kısmındaki parlaklığın da bu kısımdaki yoğunluktan ve türbülanstan kaynaklandığı varsayılıyor.

Araştırmanın sonuçları The Astrophysical Journal'de yayımlandı.