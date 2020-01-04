İddia: NASA, Ay’a Japon Astronotların Gönderilmesini Önerdi

Dünya’nın uydusu Ay, muhtemelen her gün görülebilmesi sebebiyle insanoğlunun merakını en çok cezbeden ve ona en yakın gökcismi. Hal böyle olunca da her gün kendisiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atılması sanıyoruz ki artık hepimizin alıştığı bir şey. Peki hayaller mi yoksa Ay’da yürümekten daha büyük hedefler mi kazanacak?

Bu kez de Japon Gazetesi Mainichi tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazetenin iddiasına göre NASA Başkanı Jim Bridenstine, ABD roketlerini kullanarak Ay’a Japon astronotlarının gönderilmesini istiyor. İddianın dayanağı olarak çeşitli raporlar ve birden fazla olduğu söylenen kaynaklar gerekçe gösterildi.

Gazetenin bildirisine göre Bridenstine bu teklifini, 2019 yılı Eylül ayında Japon hükümetinin Uzay Politikası Komitesi Başkanı da dahil olmak üzere uzay endüstrisi liderleriyle bir araya geldiği resmi olmayan bir ziyaret sırasında yaptı. Başkan, katılımcıları Japon astronotlarının ay yüzeyinde Amerikalı astronotlarla beraber düşünmeye sevk ettiği bildirildi.

Artemis için anlaşma sağlanmış

NASA’nın, 2024 senesine kadar Artemis ismi verilen programlarının bir parçası olarak Ay hakkında daha fazla bilgi toplamak amacıyla Ay yörüngesinde geçit olarak adlandırılan, araştırma amaçlı kullanılacak büyük bir uzay istasyonu kurma ile ilgili çok iddialı planları olduğu artık biliniyor. Platformun Ay ve diğer gezegenlere yapılacak insanlı ve insansız görevlerde bir alt geçit görevi göreceği ve geçidin 2024 yılında Ay yörüngesine oturtulacağı da önceden açıklanmıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, uzay araştırmaları için yapılacak olası bir iş birliğini görüşmek için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti. Bu görüşmeden dört aydan kısa bir süre sonra, NASA ve Japonya Havacılık Araştırma Ajansı, Artemis Programı kapsamında birlikte çalışacaklarını resmen açıklamış ve Japonya da ABD’ye geçidin inşa edilmesi için gereken tüm yardımları yapacaklarını bildirmişti.

Mainichi’nin iddiasına dönecek olursak, böyle bir hareketin dünyanın en güçlü ülkeleri arasında olan Çin’in uzayla ilgili çalışmalarını kontrol altında tutmak için yapılan stratejik bir çalışma olma ihtimali de çok olası görüldüğü de söylenenler arasına eklenmiş durumda. Çin’in Ay’a ilk mürettebatlı yolculuk planını gerçeğe dönüştürmek üzere oldukça hararetli çalışmalar yaptığı da önceden açıklanmıştı. Sanıyoruz iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği yakın zamanda netlik kazanacaktır.