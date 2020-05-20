Paralel Evrenlere Kanıt Bulunduğu Öne Sürüldü

Paralel evrenler, insanlık için bilim kurgu filmlerinin bir parçası olmaktan öteye gidemedi. Ancak NASA destekli olarak yapılan bir araştırmanın bulguları, paralel evrenlere kanıt bulunmuş olunabileceğini öne sürüyor.

Bilim kurgu ve gerçek hayat, teknolojideki ilerlemelerle birlikte birbirine yaklaşmaya başladı. NASA'dan bilim insanları, yaptıkları bir çalışmada paralel evrenlere dair kanıt olarak sunabilecekleri bulgular keşfetti. Araştırma, NASA'nın bizzat desteklediği araştırma grubu Antarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA) tarafından gerçekleştirildi.

NASA, 2003 yılında araştırma grubuna evreni dolduran hayalet parçacıklar aramaları için 35 milyon dolar fon sağladı. Uzun zamandır süren projede, Antarktika buzullarında yüksek enerjili nötrinolar madde ile etkileşime girdiğinde yayılan radyo dalgalarını tespit eden özel olarak yapılmış bir balon kullanılıyor. Araştırma, Hawaii Üniversitesi'nden Peter W. Gorham tarafından yönetiliyor.

ANITA'nın Antarktika'da tespit ettiği sinyaller paralel evrenin kanıtı olabilir

Özel olarak tasarlanan balon, bir ay boyunca yükselerek ve uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıkları arayıp Antarktika bölgesini tarayacaktı. Antarktika, verileri bozacak radyo gürültüsü olmayan soğuk ve kuru havası nedeniyle özel olarak seçilmişti. Ancak iki yıldan uzun süren iki uçuşun ardından, arka plan gürültüsünden başka veri elde edilememişti.

Balonun üçüncü uçuşu sırasında bilim insanları, önceki uçuşlardan gelen verileri tekrar gözden geçirmeye karar verdiler. Ancak 2016 yılında keşfettikleri şey teoride imkansız görünüyordu. Sinyal uzaydan değil, daha çok yerin altından geliyor gibi görünüyordu. Bulgular, parçacıkların zamanda geriye yolculuk ettiğini ve bir paralel evrenin varlığına kanıt olabileceğini gösteriyor.

NASA'nın bulguları, paralel evrenin varlığına işaret ediyor

Araştırmada, "Bu sinyali açıklamak, bizimkiyle aynı büyük patlamada yaratılmış ve paralel olarak var olan karmaşık bir evrenin varlığını gerektiriyor. Bu paralel dünyada, pozitif negatif olarak, sol sağ olarak ters şekilde işliyor ve zaman geriye doğru gidiyor." ifadeleri yer alıyor. Ayrıca Büyük Patlama teorisi de bir veya daha fazla paralel evrenin var olma olasılığını içeriyor. Bu teori, birçok evrenin yan yana bulunabileceği çoklu evrenlere işaret ediyor.

Bilim dünyasında çoğu kişi, gözlemlenebilir ufkun ötesinde olduğu için paralel evrenlerin varlığına veya tespitine kuşkuyla yaklaşırken, kimileri de sonsuz büyüklükteki evrenin, sonsuz paralel evrenler içerebileceğini düşünüyor. Antarktika buzullarındaki keşif, belki de paralel evrenleri açıklamaya bir adım daha yaklaşmamızı sağlayabilir.