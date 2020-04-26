Jüpiter'in Sanat Tablosu Gibi Gözüktüğü Fotoğraf

Uzay araştırmaları için çalışmalar yürüten uzay ajanslarından bir tanesi olan NASA, Jüpiter’in bir sanat tablosunu andıran fotoğrafını paylaştı. Üstünde birkaç ufak oynamanın yapıldığı fotoğraf, 2016 yılından beri gezegenin yörüngesinde bulunan Juno tarafından çekildi.

NASA, evrenle ilgili yeni keşifler yapabilmek için Güneş Sistemi’mizdeki birçok farklı gezegeni gözlemliyor. Tabii uzay ajansı tarafından gözlemlenen gezegenler arasında Güneş Sistemi’nin en büyüğü olan Jüpiter de yer alıyor.

NASA’nın Juno adını verdiği uzay aracı, Temmuz 2016’dan bu yana gezegenin yörüngesinde bulunuyor. Asıl görevi, bilim insanlarının Jüpiter’in kökenini anlamasına yardımcı olmak olan Juno, geçtiğimiz günlerde Jüpiter’e 26. yakın uçuşunu tamamladı ve bu uçuş sırasında Jüpiter’in yüzeyinin oldukça etkileyici fotoğraflarını çekti.

Jüpiter’iton modern sanat tablosunu andıran fotoğrafı

JunoCam tarafından çekilen fotoğraf, bir modern sanat tablosunu andırıyor. Tabii böyle olmasının bir sebebi de bilim insanı Kevin M. Gill’in fotoğraf üzerinde oynama yaparak sanatsal yönünü artırması. Kevin M. Gill, JunoCam tarafından çekilen fotoğrafta renkleri yoğunlaştırdığını ifade etti.

Orijinal fotoğraf, Juno tarafından 10 Nisan 2020 tarihinde Jüpiter’in bulutlarının hemen üstünde uçarken çekilmişti. NASA’dan yapılan açıklamaya göre Juno, gezegenin bulut üst sınırının 8.650 km üstündeydi. Ayrıca uzay aracının hızı 204.000 km/sa idi.

Jüpiter’in bu fotoğrafı, gezegenin bulutlarının üstünün topoğrafyasını de gözler önüne seriyor. Fotoğraf dikkatle incelendiğinde kıvrılan uçların yakınlarında ve bulutların üstünde görece küçük, parlak ve bir anda beliren (pop-up) bulutların olduğu görülüyor. Diğer yandan hemen yakınındaki koyu bölgeler ise daha büyük derinlikleri gösteriyor.

Teknik ve bilimsel açıklamalar bir kenara bırakılacak olursa tam bir sanat eseri gibi gözüken bu fotoğrafların boyutu 21 MB. Uzay ajansı, JunoCam tarafından çekilen RAW fotoğrafları halka açık bir şekilde yayınlıyor. Bilgisayarınız ya da telefonunuz için yeni bir arka plan görseli arıyorsanız Juno’nun çektiği fotoğraflara buradan bakabilirsiniz ya da haberimizde yer alan görseli buradan indirebilirsiniz.