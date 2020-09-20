NASA, Roket Motorlarını Üç Boyutlu Baskı Yöntemiyle Üretecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gelecekteki roket motorlarını üç boyutlu baskı yöntemiyle üretmek için çalışmalara başladı. RAMPT isimli proje, şimdiden göz alıcı bir ürün ortaya koydu.

Üç boyutlu baskı günümüzde hayatımızın neredeyse her alanında kullanılmaya başladı. Öyle ki üç boyutlu baskıya üretilen ürünler arasına evler, insan organları ve hatta yemekler dahi girmeye başladı. Son gelişmelere göreyse üç boyutlu baskıyı göreceğimiz yeni yer, gelecekte kullanılacak roket motorları olacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gelecekte kullanılacak roket motorlarını üç boyutlu baskı yöntemiyle üretmeye karar verdi. NASA'nın bu projesi, RAMPT (Rapid Analysis and Manufacturing Propulsion Technology – Hızlı Analiz ve İtiş Teknolojisi Üretme) olarak adlandırılacak.

NASA, üç boyutlu baskıyı roket motorlarında kullanacak:

NASA, üç boyutlu baskı yöntemiyle üreteceği roket motorlarının parçalarını metal tozu ve lazer kullanarak üretecek. Uzay ajansının kullanacağı bu yöntem sayesinde uzay roketlerindeki motorların üretim maliyeti de bir hayli düşecek. Bununla birlikte bu üretim yöntemi, NASA'ya fazlasıyla zaman kazandıracak.

NASA bünyesindeki bu önemli projenin başında olan isim, proje hakkında yaptığı açıklamada kullanılan üretim yönteminin havacılık endüstrisinde ve bu endüstri dışında etkilerinin olacağını açıkladı. Yöneticinin açıklamasına göre havacılık endüstrisi dışındaki şirketler bile bu yöntemi kendi üretim yöntemlerine ekleyebilecek.

NASA'nın benimsemeye başlayacağı yeni üretim yöntemi, en büyük motor parçalarının bile normalden daha kısa sürede üretilmesini sağlayacak. Ancak üretim yönteminin getirdiği en büyük sınırlardan birisi, parçaların üretileceği odaların büyüklükleri olacak. NASA, bu yöntemle roket motorundaki en karmaşık parçaları bile üretmeyi hedefliyor.

Yeni RAMPT projesi kapsamında daha şimdiden büyük bir gelişme yaşandı bile. Yeni üretim tekniğiyle bugüne kadar gördüğümüz en büyük motor nozüllerinden birisi üretildi. Bu nozül, 40 inç çapa (yaklaşık 1 metre) ve 38 inç (96 santimetre) yüksekliğe sahipti. Yeni üretim yöntemiyle elde edilecek ürünler şimdiden dört gözle bekleniyor.