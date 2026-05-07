Huawei Watch Fit 5 Serisi Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, yeni akıllı saati Watch Fit 5 Serisini Türkiye’de satışa sundu. Standart ve Pro modellerden oluşan seri; 7.999 TL’den başlayan fiyatı, 10 güne varan pil ömrü, AMOLED ekranı, gelişmiş sağlık/spor özellikleri ve ön satış hediyeleriyle geliyor.

Beyazıt Kartal

Huawei, yeni akıllı saat ailesi Huawei Watch Fit 5 Serisini Türkiye’de satışa sundu. Standart Watch Fit 5 ve Watch Fit 5 Pro modellerinden oluşan seri, özellikle hafif tasarım, uzun pil ömrü ve spor odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Huawei; bu modellerde günlük kullanım, sağlık takibi, egzersiz motivasyonu ve daha şık bir tasarımı bir araya getirmiş. Üstelik Pro modelde golf, dalış ve EKG gibi daha gelişmiş özellikler de var.

Huawei Watch Fit 5 Serisi neler sunuyor?

Huawei Watch Fit 5, kayış hariç yalnızca 27 gram ağırlığında ve 9,5 mm kalınlığında. 1,82 inç AMOLED ekran, 2500 nit tepe parlaklık ve ince çerçevelerle geliyor. Yani saati dışarıda, güneş altında kullanırken ekranı görmek için kolunuzu sağa sola çevirmek zorunda kalmayacaksınız.

Watch Fit 5 Pro tarafında ise işler biraz daha “premium” hâle geliyor. Pro modelde titanyum alaşım gövde, 2.5D safir cam ve 3000 nit parlaklığa ulaşabilen 1,92 inç LTPO ekran bulunuyor. Beyaz modelde havacılık sınıfı nanoseramik kaplama kullanılması da dayanıklılık tarafındaki iddiayı artırıyor.

Özellik Huawei Watch Fit 5 Huawei Watch Fit 5 Pro
Ekran 1,82 inç AMOLED, 2500 nit 1,92 inç LTPO, 3000 nit
Tasarım 27 gram, 9,5 mm incelik Titanyum alaşım gövde, safir cam
Renk seçenekleri Siyah, beyaz, mor Turuncu, beyaz, siyah
Sağlık takibi TruSense, PPG 6.0, SpO2, uyku takibi EKG, A-fib riski, damar esnekliği ölçümü
Spor modları 100’den fazla spor modu + Golf, dalış, patika koşusu ve gelişmiş analizler
Güvenlik Düşme algılama, SOS araması Düşme algılama, SOS araması
Pil 10 güne kadar kullanım Kablosuz hızlı şarj, 60 dakikada tam dolum
Uyumluluk iOS ve Android iOS ve Android

Masadan kalkmayanlara Panda’lı egzersiz, spor yapanlara gelişmiş modlar

Serinin en eğlenceli özelliklerinden biri, Huawei’nin “Mini-Workout” adını verdiği küçük egzersizler. Saatte yer alan animasyonlu Panda, kullanıcının hareket seviyesine göre tepki veriyor ve 30 farklı esneme/hareket seansında size eşlik ediyor. Özellikle masa başında uzun süre çalışanlar için tatlı bir hatırlatıcı olmuş.

Spor tarafında ise 100’den fazla mod destekleniyor. Bisiklet modunda sanal güç ve kadans ölçümü, patika koşusunda rota ve rakım verileri, Pro modelde ise 17.000’den fazla golf sahası haritası ve 40 metre serbest dalış desteği sunuluyor. Yani Pro model, daha ciddi spor yapanlara göz kırpıyor.

Huawei Watch Fit 5 Serisi, sağlık takibinde de önceki nesle kıyasla daha iddialı. Yeni TruSense sistemi; kalp atış hızı, SpO2, uyku takibi ve uyku solunum farkındalığı gibi verileri takip edebiliyor. Pro modelde buna EKG analizi, atriyal fibrilasyon riski ve damar esnekliği ölçümü de ekleniyor.

Güvenlik tarafında ise yeni 32G IMU sensörü sayesinde düşme algılama ve otomatik SOS araması gibi özellikler bulunuyor. Kısacası saat, sadece spor performansınızı değil; ani düşme gibi durumları da takip edebiliyor. Tabii bu özelliklerin tıbbi teşhis yerine geçmediğini özellikle belirtmek gerekiyor.

Huawei Watch Fit 5 Serisi Türkiye fiyatı

Huawei Watch Fit 5 Serisi, 7 Mayıs itibarıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa çıktı. Standart Watch Fit 5’in başlangıç fiyatı 7.999 TL, Watch Fit 5 Pro’nun başlangıç fiyatı ise 11.499 TL olarak açıklandı.

Ön satış döneminde 99 TL ödeme yapan kullanıcılara standart modelde 500 TL indirim ve FreeBuds SE 2 kablosuz kulaklık hediyesi sunuluyor. Watch Fit 5 Pro tarafında ise 1.000 TL indirim ve FreeBuds SE 3 kablosuz kulaklık hediyesi bulunuyor. Ürünü incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz!

Model Başlangıç fiyatı Ön satış avantajı Hediye
Huawei Watch Fit 5 7.999 TL 500 TL indirim FreeBuds SE 2
Huawei Watch Fit 5 Pro 11.499 TL 1.000 TL indirim FreeBuds SE 3

