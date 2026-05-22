EPDK, Türkiye'deki toplam elektrikli araç ve şarj istasyonu sayısını açıkladı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli otomobil gün geçtikçe daha yaygın hâle geliyor. Artık yollarda çok sayıda bu tarz aracı görebiliyoruz. Aynı zamanda şarj istasyonlarının sayısı da sürekli artıyor. Peki Türkiye’deki elektrikli araç ve şarj soketi sayısı ne kadar?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), her ay düzenli olarak Türkiye’deki elektrikli araçlara ilişkin veriler paylaşıyordu. Şimdi ise Nisan 2026’ya dair rapor resmen yayımlandı.

Toplam elektrikli araç sayısı 427 bin 486’ya, şarj noktası ise 43.009’a çıktı

EPDK verilerine göre Türkiye’deki toplam elektrikli araç sayısı Nisan 2026 itibarıyla 427.486 adete yükseldi. Geçen yıl sonu itibarıyla 373 bin civarı araç vardı. Bu da geçen 4 aylık süreçte 54 bin yeni aracın daha dahil olduğu anlamına geliyor. Mart 2026’ya kıyasla ise 16 bin civarı artış yaşanmış.

Şarj istasyonu sayısına baktığımızda ise toplam sayının 43 bin 9’a yükseldiğini görüyoruz. Şarj noktaları, Mart 2026’ya kıyasla 1 ayda 1000 adet artış göstermiş. Geçen senenin aynı dönemine kıyasla 14 bine yakın yeni istasyon eklendiğini de belirtmek gerek. AC şarj noktası sayısının 24 bin 468, DC şarj noktası sayısının ise 18.541 olduğunu ekleyelim.

Soket sayısı konusunda ZES, 5439 soket ile lider. Togg’un Trugo istasyonları 3496 adet ile ikinci sırada, Voltrun ise 2406 ile üçüncü sırada.

