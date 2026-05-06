Günlük Kullanıma ve Spora Denge Getiren Akıllı Saat: HUAWEI WATCH FIT 5 Pro'yu İnceledik!

Huawei’nin yeni tanıttığı HUAWEI WATCH FIT 5 Pro’yu bir süredir bileğimde taşıyorum. Bu incelemede birlikte, saatin günlük ofis temposundan antrenmanlara kadar nasıl bir performans sergilediğine, tasarım detaylarına ve "Huawei Sağlık" uygulamasının sunduğu sosyal özelliklere daha yakından bakacağız.

Tüketiciler olarak akıllı saatlerden temel beklentimiz genelde şarjın uzun gitmesi, bildirimleri sorunsuz göstermesi ve sağlık ve egzersiz verilerini doğru ölçmesi oluyor. Peki Huawei'nin en yeni modeli WATCH FIT 5 Pro, bu görevleri yerine nasıl getiriyor?

İlk bakış, malzeme kalitesi ve ekran deneyimi

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro’yu elinize ilk aldığınızda malzeme tercihleri kendini belli ediyor. Saatin gövdesinde titanyum alaşım, ekranında ise 2.5D safir cam kullanılmış. Havacılık sınıfı nanoseramik kaplama, saate pürüzsüz ve farklı bir doku kazandırmış. Bütün bu dayanıklı materyallere rağmen cihazın gövdesi yalnızca 30.4 gram ağırlığında. Gün boyu bileğinizde taşıdığınızda ciddi bir yorgunluk hissi yaratmıyor. Nefes alabilen hafif dokuma kayışı da kullanımı rahatlatıyor. Ayrıca renk seçenekleri de (turuncu, beyaz ve siyah) farklı tarzlara hitap ediyor.

Ekran tarafında 1.92 inçlik bir LTPO panel kullanılmış. LTPO ekranın en büyük avantajı, 1Hz ile 60Hz arasında değişebilen yenileme hızı sayesinde pil tüketimini dengelemesi. Ekranın 3000 nit seviyesine kadar çıkabilen parlaklığı ise gerçekten işlevsel bir detay. Güneş ışığının doğrudan ekrana vurduğu öğle saatlerinde, dışarıda yürürken mesaj okumak veya antrenman verilerini görmek için ekranı gölgelemek zorunda kalmıyorsunuz.

Masa Başında Çalışanların Durumunu Özetleyen "Panda"

Pek çoğumuz gibi benimde günümün büyük bir kısmı klavye başında, hareketsiz geçiyor. Saat, tam da bu durumdaki kullanıcıları için "Mini egzersiz" isimli bir özellik eklemiş. Özellik temelde basit ama eğlenceli bir oyunlaştırma üzerine kurulu. Gün içinde uzun süre hareketsiz kaldığımda, ekranda bana eşlik eden Panda karakterinin suratı asılıyor ve mutsuzlaşıyor.

Saat bu noktada bana kısa süreli, hiçbir ekipman gerektirmeyen esneme hareketleri öneriyor. Kollar, bel, karın kasları, kalça kasları, bacaklar ve yüz vb. dahil olmak üzere 11 vücut parçasını kapsayan 30 hareket rehberli hareket bulunuyor. Gelen uyarıları dikkate alıp bu ufak egzersizleri yaptığımda, Panda’nın tekrar neşelendiğini ve mutlu hale geldiğini görüyorum. Çok ufak bir detay gibi görünse de, gün içinde harekete geçmek için insanda organik bir motivasyon yaratıyor.

Ayrıca panda duygusal sağlık yönetimi konusunda da yardımcı oluyor. Stres seviyeniz yükseldiğinde özelleştirebileceğiniz nefes egzersizi programları ile stresinizi azaltmanıza yardımcı oluyor.

Huawei Sağlık ile Sosyal Rekabet

Akıllı saat alırken herkesin aklına gelen ilk sorulardan biri uyumluluk oluyor. Huawei WATCH FIT 5 Pro, işletim sistemi ayrımı yapmaksızın hem iOS hem de Android telefonlarla tam uyumlu olarak kullanılabiliyor. Tüm verileri eşitlemek ve saati yönetmek için telefonunuza "Huawei Sağlık" uygulamasını kurmanız yeterli oluyor.

İnceleme sürecinde beni en çok motive eden şeylerden biri uygulamanın sunduğu sosyal özellikler oldu. Huawei Sağlık uygulaması üzerinden özel bir aktivite veya etkinlik grubu oluşturabiliyorsunuz. Uygulama içinde bir rating (sıralama) listesi ile kendi aranızda yarışmalar düzenleyebiliyorsunuz. Günlük olarak yakılan kalori, atılan adım sayısı ve katedilen mesafe gibi metrikler üzerinden sıralamaları anlık takip etmek, arkadaşlar arasında tatlı bir rekabet ortamı yaratıyor ve motive edici bir etki yaratıyor.

Profesyonel Spor ve Klinik Düzeyde Veri Takibi

Pro takısını hak eden özellikler spor ve sağlık ölçümlerinde de kendini gösteriyor. Cihazda tek kanallı EKG analizi ve arka planda çalışan PPG sensörü ile atriyal fibrilasyon (A-fib) riski tespiti yapılabiliyor. Ayrıca damar sertliği (Arterial Stiffness) ölçümü de dikkat çeken bir diğer özellik. Geceleri ise cihaz, uyku evrelerini (derin, hafif, REM), nabız değişimlerini ve stres seviyelerini analiz ederek detaylı bir uyku raporu hazırlıyor. Uyku sırasında solunum kalitesini ölçerek olası uyku apnesi risklerine karşı da sizi bilgilendiriyor.

Spor tarafında ise 100'den fazla mod bulunuyor. Özellikle profesyoneller için geliştirilmiş modlar ilgi çekici. 40 metre derinliğe kadar serbest dalış (vurgun uyarısı ile) ve dünya genelindeki 17.000'den fazla golf sahasının vektör haritalarını barındıran golf modları, cihazın spesifik ihtiyaçlara yanıt verebildiğini gösteriyor. Patika koşusu yaparken daha yüksek doğruluk sağlayan geliştirilmiş Sunflower konumlandırma sistemi de GPS doğruluğunu artıran bir etken olmuş. Olası tehlikeler için eklenen Düşme Algılama sensörü ise, sert bir düşüş anında acil durum araması yapabiliyor.

Etkileyici Pil Ömrü

Sürekli saati şarj etme zorunluluğu, akıllı saat deneyimini baltalayan en büyük unsurdur. WATCH FIT 5 Pro modelinde yüksek silikonlu yeni nesil pil teknolojisi kullanılmış. GPS, sağlık takibi ve bildirimler açıkken ortalama kullanımda 7 günlük bir pil ömrü elde edebiliyorsunuz. Kullanımı biraz daha hafiflettiğinizde bu süre 10 güne kadar çıkabiliyor. Rakiplerinin bir veya iki gün pil ömrü sunduğu düşünüldüğünde bu değerler, şarj aletini evde unutup tatile çıkabileceğiniz anlamına geliyor.

Huawei WATCH FIT 4 serisine göre bizi ne gibi geliştirmeler karşıladı?

Huawei WATCH FIT 5 serisi, bir önceki jenerasyona kıyasla pek çok geliştirme ve yenilik içeriyor. WATCH FIT 5 modeline baktığımızda ekran-gövde oranının arttığını, ayrıca ekran parlaklığının 2000 nit'ten 2500 nite yükseldiğini görüyoruz. Ayrıca yenilenen kalp atış hızı sensörü, kapasitesi artan bir batarya ve 64 GB'a yükselmiş bir depolama alanı var. Donanımsal gelişmelerin yanında mikro hareket, mini egzersiz, düşme algılama gibi özellikler de var.

WATCH FIT 5 Pro'ya baktığımızdaysa ultra sert seramik kaplama ile daha dayanıklı bir tasarım, 1.92 inç'lik LTPO AMOLED ekran, %82.75'e yükselen ekran gövde oranı karşımıza çıkıyor. Ayrıca 64 GB depolama alanı, daha büyük batarya ve yenilenen sensörler, düşme algılama gibi geliştirmeler de yine Pro modelinde de mevcut. Bunlara ek olarak Pro'da bir de dalış modu yer alıyor.

Fiyatlandırma ve Ön Satış Fırsatları

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro'nun Türkiye satış fiyatı 11.499 TL olarak belirlenmiş durumda.

Ön satış döneminde kullanıcılar, avantajlı depozito tekliflerinden de yararlanabilecek. HUAWEI WATCH FIT 5 için 99 TL ödeme yapan kullanıcılar 500 TL indirim kazanırken FreeBuds SE 2 hediyesine sahip olacak. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro için ise 99 TL ödeme yapan kullanıcılar 1.000 TL indirim kazanabilecek ve FreeBuds SE 3 hediyesiyle ürüne sahip olabilecek.

Genel olarak toparlamak gerekirse; HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, gereksiz şişirilmiş özellikler yerine doğrudan kullanıcıların günlük hayatına, sağlığına ve spor rutinine etki edecek işlevsel donanımlarla gelmiş. Hem tasarımındaki şıklık hem de Huawei Sağlık uygulamasındaki sosyal rekabet imkanları, bu cihazı piyasadaki güçlü alternatiflerden biri konumuna getiriyor.

