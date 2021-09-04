Güneş sistemi dışında bulunan ve şimdiye kadar keşfedilmiş tüm ötegezegenlere tek bir kaynak üzerinden göz atmak ister misiniz? NASA'nın tam da bu amaçla hazırladığı sitesi, ötegezegenler hakkında bilgiler sunarken aynı zamanda gezegenlerin üç boyutlu modellerine de ulaşabilmenizi sağlıyor.

Her ne kadar insanlık olarak henüz kendi Güneş sistemimizdeki gezegenlerin tamamına bile kısıtlı bir bilgi ve erişimimiz olsa da, gökbilimciler bir yandan da çok daha uzakta, uzayın bambaşka köşelerinde var olan gezegenleri araştırmaya devam ediyor.

Bizim sistemimizde bulunmayan, farklı yıldızların yörüngesinde hareket eden ötegezegenlerden kaç tane var, bilemiyoruz. Fakat yürütülen çalışmalarla insanlığın keşfettiği ötegezegen sayısı giderek artıyor. NASA'da yer alan en güncel bilgilere göre 4 Eylül 2021 itibarıyla onaylanmış toplamda 4.514 ötegezegen bulunuyor. Ancak listenin her geçen gün kalabalıklaştığını söyleyebiliriz çünkü ötegezegen adayı gök cisimlerinin sayısı ise 7.721.

Keşfedilmiş tüm ötegezegenlere yakın bir bakış atmak ister misiniz?

Ötegezegenlerin pek çoğu hakkındaki bilgilerimiz haliyle sınırlı. Ancak bu onlar hakkında hiçbir şey bilmediğimiz anlamına gelmiyor. NASA, keşfedilen tüm ötegezegenler hakkında bilgilerin ve üç boyutlu modellerin yer aldığı bir sitede; elimizdeki tüm verileri bir nevi katalog halinde sunuyor.

NASA'nın ''Exoplanet Exploration'' sitesinde ötegezegenlerle ilgili ulaşmak istediğiniz tüm bilgilere kolayca ulaşmak mümkün. Site sürekli güncelleniyor ve hem listeye yeni ötegezegenler ekleniyor hem de öğrenilen yeni bilgiler varsa bunlara ulaşmak da mümkün oluyor.

Şimdiye kadar keşfedilmiş tüm ötegezegenlere göz atmak ve nasıl göründüklerini incelemek için buraya tıklayarak siteyi ziyaret edebilirsiniz. Sitede karşınıza ilk olarak ötegezegenlerden oluşan bir liste çıkıyor. Bu listede gezegenlerin ne zaman keşfedildiğinden büyüklüklerine bazı minik bilgiler yer alıyor.

Merak ettiğiniz ötegezegenin ismine tıkladığınızda ise gezegenin üç boyutlu modellemesine, özelliklerine uzaklığına ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca ötegezegenin içinde bulunduğu sisteme, yörüngesine ve yörüngesinde döndüğü yıldıza da kolayca göz atmak mümkün.

Sitenin sunduğu bir diğer keyifli seçenek ise gezegenin büyüklüğünü anlayabilmemiz için Dünya ve Jüpiter ile kıyaslama yapması. Yine aynı ekranda, gezegenin yıldızının Dünya'dan görünüp görünmediği bilgisine de ulaşabilirsiniz. Eğer daha fazla detaya göre gezegenlere göz atmak isterseniz, listenin de yer aldığı sayfada sağ tarafta yer ala 'Filters' kısmından özel filtrelemeler yaparak da gezegenlere ulaşabilirsiniz.