NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Eklenecek Modülü Seçti

NASA, Axiom Space isimli şirketle iş birliği yaparak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ortak çalışma ve yaşam alanı konsepti taşımaya hazırlanıyor. ISS'ye gitmek isteyenler, bu modülleri kiralayarak konaklayabilecek ve araştırmalar yapabilecek.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kurulacak ilk ticari modül için seçiminin NextSTEP-2 Appendix I olduğunu açıkladı. NASA'nın iş birliği yaptığı Teksas merkezli 'Axiom Space' isimli şirket, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kiralanabilir ilk modülü ekleyecek. Modül, araştırma ve üretim tesisi, mürettebat yaşam alanı ve Dünya gözlemevinden oluşuyor.

Farklı ülkelere, özel şirketlere ve varlıklı kişilere yerçekimsiz ortamda çalışma, araştırma yapma ve konaklama imkanı verecek olan bu kiralık uzay odalarına yoğun talep olacağı düşünülüyor. Houston merkezli Axiom Space firmasının modülü, NASA'nın uzun süredir 'uzay ticareti ve hizmeti' alanında atmak istediği bir adımdı. 'Alçak yörünge ekonomisi'nin ilk ayağı olacak olan kiralık ek modüller; astronot eğitimi, bilimsel araştırmalar ve turistik ziyaretleri için kullanılabilecek.

NASA, ticari modülünden elde edeceği gelirle yeni projelerine kaynak oluşturacak

Axiom Space'in ilk modülü Uluslararası Uzay İstasyonu'nun genel kullanım ve uyku alanı olan Node 2 modülüne eklenecek. Axiom modülü, 2024 yılında kurulduğunda NASA'nın istasyonu, 5 yıllık bir temel performans dönemine ek olarak ürün ve hizmet sunmak için 2 yıllık ek seçenek sunacak. Modülden elde edilecek gelirle NASA'nın gelecek programları ve projeleri desteklenecek. Axiom'un ilk müşterilerinin farklı ülkelerin uzay ajansları olacağı düşünülüyor.

Axiom, yılda iki veya üç insanlı görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçmayı planlıyor ve bunun sadece bir başlangıç olduğunun da altını çiziyor. Uluslararası Uzay İstasyonu, yaklaşık 2030 yılı civarında ömrünün sonuna yaklaşacak.

Axiom Space, ISS'nin hizmet dışı kalmasıyla Axiom Segmenti'ne bağlanacak ve uzay istasyonundan ayrılarak bağımsız bir uluslararası ticari uzay istasyonu haline gelecek. Axiom'a göre yeni istasyonun inşası, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çok daha ucuza mal olacak ve NASA'yı ISS'nin maliyetinden kurtaracak.