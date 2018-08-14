NATO, ABD - Türkiye Gerginliğine Dair Açıklama Yaptı

ABD ile Türkiye arasındaki gerilim sürekli artarken NATO'dan da konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Son günlerde ülke olarak oldukça yoğun bir gündemimiz var. ABD ile aramız hayli gergin ve ekonomik yaptırımlar uygulanmaya başladı. Dolar ani yükselişler yaşadı ve Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybı da hayli konuşuldu. Yaşanan son gelişme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Apple ürünlerine boykot çağrısı yapmasıydı. Yaşananların ardından NATO'dan önemli bir açıklama geldi.

Bildiğiniz gibi ülkemiz, ABD'nin askeri olarak egemen konumda olduğu NATO ülkelerinden biri ve bu da Türkiye ile ABD'yi her zaman önemli iki müttefik ülke yapmıştır. Son günlerin gerilim dolu havası ise akıllara doğal olarak bu müttefikliğin bozulma tehlikesini getirdi. Ancak NATO, yaptığı açıklamayla suların biraz durulmasını istediğine dair bir tavır sergiledi.

Açıklamada "NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını göstermiştir" ifadelerine yer veren NATO yetkilisi, ülkelerin bir şekilde her zaman anlaşmaya varacağına da vurgu yapmış oldu.