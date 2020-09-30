NBA 2K21’in PS5 ve Xbox Series X Çıkış Tarihi Açıklandı

2K Sport’un basketbol oyunu NBA 2K21’in PS5 ve Xbox Series X’te ne zaman çıkacağı açıklandı. Oyun; 10 Kasım’da Xbox Series X, S’de 19 Kasım’da ise PS5’te satışa sunulacak.

Dünyanın en popüler spor oyun serileri arasında yer alan NBA 2K, çok yakında nesil konsollarda da satışa sunulacak. 2K Sport tarafından geliştirilen NBA 2K21’in yeni nesil konsollara ne zaman çıkacağı duyuruldu. Eski nesil konsollar dışında PlayStation 5 , Xbox Series X ve S için de çıkış yapacak oyun; 10 Kasım’da Xbox’ın yeni nesil konsollarında, 12 Kasım’da ise ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore’de PS5’in lansmanıyla birlikte satışa sunulacak.

Oyun PS5 için yukarıda saydığımız ülkelerde piyasaya sürüldükten sonra 19 Kasım’da ise aralarında Türkiye dahil tüm dünyada çıkışını gerçekleştirecek.

Çapraz platform desteği yok

2K Sport, NBA 2K21’in yeni nesil sürümünün “sıfırdan inşa edildiği” gerekçesiyle PS5 ve Xbox Series X’in eski konsollarla çapraz platform desteğine sahip olmayacağını duyurdu. Bunun dışında önceki nesil konsollar için satışa çıkan sürüme kıyasla 10 dolar daha pahalı olacağı açıklanan NBA 2K21 PS5 ve Xbox Series X/S sürümünün eylül ayının başlarında piyasaya sürülen PS4 ve Xbox One sürümüne oranla ne gibi farklılık sunacağını oyun çıktığında daha net bir şekilde göreceğiz.

Oyunun yeni sürümü eski nesil konsollarla çapraz platform desteğine sahip olmasa da PS4 ve Xbox One sürümü, geriye dönük uyumluluk sayesinde PS5 ve Xbox Series X’te oynanabilecek. Oyuncular NBA 2K21’i mevcut nesilden yeni nesil sürümüne yükseltmek isterlerse NBA 2K21 Mamba Forever sürümünü satın almak zorunda kalacaklar.

Oyunun eski nesil konsol ve PC için çıkan sürümleri için yapılan incelemeler, genel anlamda olumsuz olarak yorumlandı. Oyunun durgunlaştığı yönünde eleştiri yapan oyuncular, yeni nesil konsollarda bu oyuna ne kadar şans verecekler, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.